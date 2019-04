Τα «Janties» είναι η νέα τάση στη μόδα που… είναι sold out! | Photos

Έχουμε δει διάφορες τάσεις τα αγαπημένα μας denim, διαφορετικές αποχρώσεις, στιλ. Έχουμε δει και περίεργα trends με κοψίματα στο πίσω μέρος ή με see through λεπτομέρειες στα γόνατα. Αλλά τη συγκεκριμένη τάση στα τζιν, μάλλον είναι η πρώτη φορά που τη συναντάμε.

Είναι τζιν εσώρουχο ή πολύ πολύ κοντό σορτσάκι; Μπορείς να τα ονομάσεις και να τα χαρακτηρίσεις όπως εσύ θέλεις. Τα demin panties ή αλλιώς janties όπως έγιναν και θα γίνουν γνωστά σε όλους μας, τα είδαμε στην πασαρέλα στο Y/Project’s Άνοιξη/Καλοκαίρι, κατά τη διάρκεια του Paris Fashion Week τον περασμένο Φθινόπωρο.

Και το συγκεκριμένο κομμάτι που βλέπεις, μόνο φθηνό δεν είναι. Έχουν ήδη ξεκινήσει να πωλούνται και… είσαι έτοιμος να ακούσεις την τιμή; Κάθεσαι; Καλύτερα να καθίσεις γιατί αυτό το κομμάτι κοστίζει 315 δολάρια. Ναι, κι όμως!

Στην αρχή νομίζαμε ότι κάποιος μας τρολάρει αλλά όχι φίλη μου αυτή είναι η πραγματικότητα. Άλλοι τα περιγράφουν ως εσώρουχα κι άλλοι ως πολύ, πολύ, κοντά σορτσάκια. Εμείς πάντως σορτσάκια δεν θα τα λέγαμε.

Κι αν αναρωτιέσαι για το πόσο βολικά είναι, η Vogue το επιβεβαιώνει: Δεν είναι καθόλου -μα καθόλου- βολικά!

Φυσικά, το Twitter αντέδρασε στο νέο αυτό trend με την εξωφρενική τιμή…

this is what wearing janties will be like in reality pic.twitter.com/zsBAUVpS4B

— Daddy Wrong Legs (@dgahk) April 4, 2019