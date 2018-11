Η επίδειξη μόδας των Mi-Ro και οι διάσημοι καλεσμένοι | Photos

View this post on Instagram

Always the best is for the last @mirodesigners 💃 Cat Walk @axdweek .👏 #Amazing #congrats #mirodesigners #fashionshow #catwalk #style #stylish #axdweek #dresses #fashion #couturedress @adcommunications by @aretitious. Total Look : @elisabettafranchi X @eponymostores Make up : @tomfordbeauty x @dimitra_mtr 🙏📸♥️ @gbolbasis x @studio_panoulis_photo_agency