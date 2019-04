Η απίστευτη γκάφα της ASOS σε φόρεμα που προκάλεσε αντιδράσεις! | Photo

Η γκάφα της ASOS αφορά ένα φόρεμα που ήταν προς πώληση στην ιστοσελίδα της. Και πόσες φορές δεν χαζεύουμε ρούχα και παπούτσια στο Internet; Και πόσες φορές δεν τα έχουμε παραγγείλει και λιγάκι μας έχουν έρθει διαφορετικά από ότι τα βλέπαμε στις φωτογραφίες;

Φυσικά, για να μην αδικήσουμε κανέναν, δεν συμβαίνει σε όλες τις εταιρίες και σε όλες τις περιπτώσεις.

Η γκάφα της ASOS αφορά ένα μωβ φόρεμα, το οποίο ήταν και αυτό προς πώληση. Το φορούσε ένα μοντέλο και πόζαρε στον φακό για να το αναδείξει. Μόνο που… είχαν πάνω στο φόρεμα και δύο κλιπ που έκαναν τη σιλουέτα της να δείχνει πιο αδύνατη και το φόρεμα να κάθεται πιο όμορφα επάνω της.

Κάποιος μάλλον ξέχασε να αφαιρέσει τα πιαστράκια και κάποιος ΜΑΛΛΟΝ θα χάσει τη θέση του για αυτό το λάθος, που όπως ήταν αναμενόμενο προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις και γέννησε πολλά ερωτηματικά.

Πιο συγκεκριμένα, τα δύο κλιπς φαίνονταν ξεκάθαρα στη φωτογραφία (η οποία μετά το σάλο διαγράφηκε άρον-άρον) και είχαν χρησιμοποιηθεί προκειμένου να πιάνουν το φόρεμα περίπου στη μέση και να κάνουν τη σιλουέτα πιο αδύνατη και τη μέση πιο στενή.

Αυτά τα πιαστράκια, όμως, δεν πέρασαν απαρατήρητα από μια γυναίκα που έκανε scroll στο site και κοιτούσε τα γυναικεία ρούχα. Φυσικά, η γυναίκα έκανε το screenshot για να έχει τις αποδείξεις και ανέβασε τη φωτογραφία στο Twitter. Και τότε ξεκίνησε το μεγάλο «πάρτι» στα social media, με άλλους να αγανακτούν, άλλους να αναρωτιούνται, άλλους να επιτίθενται στην εταιρία και μερικούς να το θεωρούν επόμενο και λογικό.

Πολλοί θεωρούν πως η εταιρία εξαπατά τους πελάτες για το πώς κάθονται τα ρούχα και πώς δείχνουν τη σιλουέτα σου, προκειμένου εσύ να προχωρήσεις σε μια αγορά και να θεωρείς πως όπως κάθεται το φόρεμα στο μοντέλο, θα εφαρμόσει το ίδιο και πάνω σου.

Πολλές γυναίκες -και δικαιολογημένα θα λέγαμε εμείς- κάνουν λόγο για απαράδεκτα «τεχνάσματα» που παραπλανούν τον κόσμο.

Η ASOS απάντησε στο αρχικό tweet ζητώντας συγγνώμη απλώς επειδή φάνηκαν τα πιαστράκια και όχι επειδή τα χρησιμοποιεί!

