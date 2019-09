Αυτό το jumper θα το βρεις σε έκπτωση στα Zara και θα γίνει το αγαπημένο σου!

View this post on Instagram

Giving the side eye to Monday 🙄 Every time I wear turtlenecks I low key want to get a bob 😁😁 . . . . . #mondaymood#mondayvibes✌️#mondaymonday#zarajumper#zarabalmain#balmain#glasses#retro#retroaesthetic#retroglasses#selfie_time#selfie📷#machoneylove#bobhaircut#wingedlineronpoint#paleface#zara#zarafittingroom#turtleneck#bob#turtleneckbob#cutmyhairornot#zarasale#retroglam