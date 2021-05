Το δικό σου παιχνίδι τι περιλαμβάνει; Τι έχει να δώσει ο ήρωας του; Εύχομαι πολλές και ωραίες πίστες, να μη χάσεις την παιχνιδιάρικη διάθεσή σου και να μην αφήσεις βαρίδια και εμπόδια να σε κρατάνε κολλημένο σε μια πίστα. Έχεις πάρα πολλά να δώσεις στο παιχνίδι της ζωής και να ξέρεις ότι ίσως εκεί έξω υπάρχει ένας άνθρωπος που περιμένει να πάρει το προϊόν που έχεις σκαρφιστεί αλλά φοβάσαι να λανσάρεις μήπως δεν καταφέρεις να το πουλήσεις, κάποιος περιμένει να διαβάσει το βιβλίο που έχεις στο συρτάρι σου και δεν έχεις τολμήσει να στείλεις στους εκδοτικούς, κάποιος άλλος περιμένει να συναντηθούν επιτέλους οι δρόμοι σας και να ζήσετε happily ever after. Μην ξεχνάς ότι όλα αυτά βρίσκονται στην επόμενη πίστα , βρες τη δύναμη και κάνε το level Up!

you might also like