Με τίτλο: «COVID-19 Mental health international for the General Population Study», η εν λόγω έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τον Μάρτιο του 2020 έως τον Απρίλιο του 2021, εμφάνισε τα παρακάτω εντυπωσιακά αποτελέσματα.

you might also like