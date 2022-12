Οι δηλώσεις και οι ερωτήσεις που πρέπει να κάνεις στον εαυτό σου είναι υπεύθυνες για τα αποτελέσματα που έχεις σήμερα στη ζωή σου. Τελεία! Χωρίς πολλά πολλά λόγια και περιστροφές. Ίσως έχεις ακούσει το γνωστό της Audrey Hepburn: «Nothing is impossible, the word itself says I’m possible». Αυτή είναι μια δήλωση ανάπτυξης. Υπάρχουν όμως και δηλώσεις που μας κλειδώνουν σε απραξία. Όταν πιστεύουμε δηλαδή ότι τίποτα δεν μπορεί να γίνει, ότι αυτό που σκεφτόμαστε είναι αδύνατο τότε αυτός είναι σίγουρος τρόπος να κλειδώσουμε και να μην προχωρήσουμε σε δράση.

Η δράση είναι αυτή που θα μας φέρει αποτελέσματα και όχι η σκέψη από μόνη της. Ναι στην σκέψη, ναι στο Manifestation, αλλά χρειάζεται και δράση. Και η δράση πώς έρχεται; Ας μου απαντήσεις εσύ πρώτα με μία ερώτηση: Γιατί να δράσεις για κάτι που θεωρείς «αδύνατο», «δύσκολο», «ακατόρθωτο»; Ποιος θα έκανε προσπάθεια για κάτι που θεωρεί ότι δεν μπορεί να γίνει;

Κάπως έτσι λειτουργεί και ο ανθρώπινος εγκέφαλος και οι δηλώσεις που του κάνεις. Εκείνος δεν έχει κανέναν λόγο για να σε αμφισβητήσει.

Η δήλωση που κάνεις σε κρατά στάσιμο

Υπάρχουν πεποιθήσεις οι οποίες μπορεί να μας έχουν φορεθεί από άλλους και τις έχουμε υιοθετήσει σε όλη μας την ζωή και είναι αδύνατον να τις σπάσουμε. Μπορεί για παράδειγμα να θέλεις χρήματα και αφθονία στη ζωή σου αλλά ταυτόχρονα να έχεις συνδέσει την ύπαρξη πλούτου ως κάτι κακό, ότι για παράδειγμα ο πλούτος έρχεται μόνο με αμφίβολες μεθόδους ή ότι οι πλούσιοι πατούν επί πτωμάτων. Αυτές είναι κάποιες από τις πεποιθήσεις, που έχουν κλειδώσει χρόνια στις συνειδήσεις πολλών εντελώς χωρίς επιχειρήματα ή ακόμα και χωρίς αποδείξεις. Απλώς διαιωνίζονται μέσα στους αιώνες χωρίς σκέψη.

Αν μια τέτοια δήλωση σε είναι κοντά στον τρόπο που βλέπεις τον κόσμο τότε καταλαβαίνεις τι εννοώ. Πιάνω το παράδειγμα με τα χρήματα και τον πλούτο γιατί είναι κάτι που αφορά πάρα πολλούς ανθρώπους. Βλέπεις λοιπόν ένα αυτοκίνητο, έναν υπολογιστή, ένα κινητό, οποιοδήποτε υλικό που χρειάζεται χρήματα για να το αγοράσεις και λες σαν πρώτη σκέψη: «Αυτό δεν μπορώ να το αγοράσω». Είναι απόλυτα φυσιολογικό να δεις το ταμείο σου και να κάνεις τον υπολογισμό αν μπορείς ή όχι να το πάρεις. Δεν είναι κακό να κάνεις την λογική σκέψη. Τα πράγματα όμως μπορούν να αλλάξουν με μια μικρή αλλαγή στη σκέψη.

Pexels

Η ερώτηση που ξεκλειδώνει όλες τις πόρτες

«Πώς μπορώ να…». Δεν μπορώ σήμερα και αυτό είναι πολύ οκ όμως μια μέρα θα μπορώ. Με ποιον τρόπο θα μπορέσω να το καταφέρω; Αν συνεχίζεις να λες την καραμέλα στον εαυτό σου ότι δεν μπορείς, το μυαλό σου δεν θα συνεργαστεί μαζί σου. Θα πει οκ δεν μπορείς, πάμε παρακάτω, συνεχίζουμε κανονικά τη ζωή μας χωρίς αυτό. Αντίθετα αν ρωτήσεις με ποιον τρόπο μπορείς να το καταφέρεις, το μυαλό σου θα προσπαθεί να σε βοηθήσει να λύσεις το πρόβλημα αυτό. Το μυαλό έχει αυτή την ικανότητα, να θέλει να λύνει συνεχώς προβλήματα.

Τι θα πεις το μυαλό σου

Πώς θα καταφέρεις να κάνεις την μετάβαση από το παθητικό, το στάσιμο, το μη αποτελεσματικό να το κάνεις να συμβεί. Να το κάνεις δυναμικό και ενεργητικό; Πώς. Η λέξη κλειδί είναι το πώς; Όχι το γιατί, όχι η ανάλυση της δήλωσης. Αν θες αποτελέσματα πρέπει να κάνεις σωστές ερωτήσεις στον εαυτό σου.

Δες εκείνους που τα κατάφεραν. Γύρεψε success stories εκεί έξω και όχι τη μιζέρια, τις αρρώστιες, τους θανάτους. Έχουμε μια φυσική συμπάθεια σε οτιδήποτε αρνητικό. Μην σου κάνει εντύπωση που πουλάνε τόσο πολύ οι άσχημες ειδήσεις, ενώ τα ευχάριστα μένουν απλώς παρενθέσεις.

Υπάρχουν άνθρωποι που ήταν άστεγοι, δεν είχαν χρήματα να βγάλουν τη μέρα και κατάφεραν οικονομική ανεξαρτησία πριν κλείσουν τα 50. Υπάρχουν παραδείγματα που ξεκίνησαν από πολύ χαμηλά και κατάφεραν να ολοκληρώσουν τη στρατηγική τους. Και το γεγονός ότι ήταν στον πάτο και πάλευαν για την επιβίωση ίσως ήταν αυτό που τους ώθησε σε δράση και ερωτήσεις που τους ξεκλείδωσαν από τις δηλώσεις που τους έφτασαν εκεί. Γιατί δεν είχαν τίποτα να χάσουν. Είχαν χάσει ήδη τα πάντα οπότε η μόνη διέξοδος ήταν ή να μείνουν εκεί που ήταν ή να ξεφύγουν από αυτό.

Φυσικά αυτό το δίλημμα πιάνει για όλους τους τομείς της ζωής μας. Στις σχέσεις: «Θα είμαι για πάντα μόνος μου, στο ράφι, είμαι γεροντοκόρη, είμαι γεροντοπαλίκαρο, δεν μπορώ να κάνω μια σχέση, είμαι ιδιότροπος, είμαι μεγάλος, ε τώρα πια τι θα βρω» ; Παραδείγματα πεποιθήσεων-δηλώσεων που σε μπλοκάρουν. Και όταν μπλοκάρεσε με αυτόν τον τρόπο αυτό προβάλεις προς τα έξω. Αυτό βλέπει ο άλλος σε σένα. Το καθρεφτίζουν τα μάτια σου και δεν προχωρά το πράγμα.

Και όλα τελικά ξεκινούν από την πεποίθηση που έχουμε για τον εαυτό μας και τη αξία μας. Αν δεν σε γνωρίσεις ποιος πραγματικά είσαι, τι θες από τι ζωή σου εσύ και όχι οι άλλοι πώς θα πας εκεί; Τώρα ξέρεις. Αν θες άλλα αποτελέσματα από αυτά που έχεις σήμερα κάνε άλλες ερωτήσεις στον εαυτό σου, τις ερωτήσεις που θα σε βοηθήσουν να προχωρήσεις στην επόμενη πίστα και δεν θα σε κρατήσουν για πάντα στο ίδιο επίπεδο.

