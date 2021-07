Ο εκφοβισμός είναι ένα εξαιρετικά ανησυχητικό και θλιβερό ζήτημα. Η ψυχολογική βλάβη του bullying συχνά κολλάει με ένα παιδί μέχρι την ενηλικίωση – όπως είναι το τυπικό των τραυματικών συμβάντων. Σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Journal of the American Medical Association, υπάρχουν ουσιαστικά στοιχεία που δείχνουν τον αυξημένο κίνδυνο κατάθλιψης σε παιδιά που δέχθηκαν bullying . Κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας, τα θύματα του εκφοβισμού εμφανίζουν συχνά καταθλιπτικά συμπτώματα, κακή ακαδημαϊκή απόδοση και χαμηλή αυτοεκτίμηση. Σύμφωνα με μελέτες υπάρχουν ενδέιξεις ότι η ενήλικη συμπεριφορά και το bullying πολλές φορές συνδέονται και ακολουθούν κάποια μοτίβα.

