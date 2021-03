Από την άλλη για να αποκτήσεις το τέλειο σώμα θα πρέπει να εξοντώσεις μέχρι θανάτου το σώμα σου στην άσκηση, στην ασιτία και σε οποιαδήποτε ακραία μέθοδο που θα σου δώσει μια μικρή γεύση από το παράδεισο που αναζητάς, που τελικά όμως θα σε οδηγήσει στην κόλαση. Καθώς ο πόνος και τα δάκρυα είναι επιτρεπτά αλλά η παραίτηση ανεπίτρεπτη! Ολόκληρες ζωές στο βωμό ενός hashtag # Be beautiful, strong and skinny.

