Στο πλαίσιο της εκστρατείας Wonder of Friendship της Disney που γιορτάζει τις εμβληματικές φιλίες του Μίκυ Μάους και των φίλων του, η έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 1.000 ενήλικες αποκάλυψε ότι θα περάσουν κατά μέσο όρο 36.000 ώρες -που ισοδυναμεί με 1.500 ημέρες- συνομιλώντας με τους φίλους τους στο τηλέφωνο και θα στείλουν 12.480 μηνύματα μέσω, WhatsApp και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατά τη διάρκεια μιας φιλίας.

you might also like