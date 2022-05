Κάποιες φορές ίσως οι ανταγωνιστικές σχέσεις στη ζωή δεν μας αφήνουν να ανθίσουμε και τελικά τότε καταλαβαίνουμε ότι μάλλον πρέπει να πούμε let it Go και να φύγουμε! Εσύ θα το κρίνεις αυτό και η ιστορία με τη φίλη σου.

Γνωριζόμαστε μια ζωή, από παιδιά που τα κριτήρια της φιλίας μας ήταν συγκεκριμένα. Μεγαλώνοντας μπορεί να αλλάξουν και οι ανάγκες και τα πράγματα που μας αρέσουν και γενικά να αλλάξουμε συνολικά σαν άνθρωποι. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν το γεγονός ότι μετά από χρόνια φιλίας μπορεί να χαθούμε με αγαπημένους φίλους. Το for ever μπορεί να μην κρατήσει τελικά για πάντα και αυτό είναι πολύ οκ.