Το Journal of the American Geriatrics Society δημοσίευσε την μελέτη που υποστηρίζει ότι οι αισιόδοξοι άνθρωποι, εκείνοι με την γενικευμένη προσδοκία θετικών μελλοντικών αποτελεσμάτων, είχαν μεγαλύτερη πιθανότητα να ζήσουν μετά την ηλικία των 90 από οποιονδήποτε άλλο. Εκτός άλλων διαπιστώθηκε ότι οι αισιόδοξες συμμετέχουσες ζούσαν 5,4% περισσότερο από τις μη αισιόδοξες συμμετέχουσες, που υπολογίζεται σε περίπου τέσσερα ακόμη χρόνια ζωής .

