Το «Selena Gomez: My Mind and Me» απέκτησε trailer και η αγαπημένη μας σταρ είναι έτοιμη να μας καθηλώσει στο ντοκιμαντέρ για την ζωή της. Δες το trailer και πάρε μία γεύση από την καριέρα της και τις μάχες που έχει δώσει μέχρι σήμερα.

Το AppleTV+ ανακοίνωσε την επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας του πολυαναμενόμενου ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους, «Selena Gomez: My Mind and Me», το οποίο πρόκειται να κάνει πρεμιέρα παγκοσμίως στην πλατφόρμα στις 4 Νοεμβρίου 2022.

Το ντοκιμαντέρ σκηνοθετεί ο Alek Keshishian, ο οποίος επίσης σκηνοθέτησε το ντοκιμαντέρ Madonna: Truth or Dare, το οποίο απέσπασε διθυραμβικές κριτικές.

«Selena Gomez: My Mind and Me» – Trailer: Όσα πρέπει να ξέρεις

Το «Selena Gomez: My Mind and Me» ακολουθεί το ταξίδι ψυχικής υγείας της pop σταρ, το οποίο ήταν αρκετά δύσκολο όλα αυτά τα χρόνια. Καθώς η Selena Gomez φτάνει σε μια νέα κορύφωση στην καριέρα της, μια απροσδόκητη αλλαγή την παρασύρει στο σκοτάδι. Το ντοκιμαντέρ περιλαμβάνει ακατέργαστα και προσωπικά πλάνα της καθημερινότητάς της, ενώ αναλύει κι ένα ταξίδι έξι ετών στην τρέχουσα φάση της καριέρας της. Η επίσημη περιγραφή εκπομπής του Apple TV+ για το ντοκιμαντέρ γράφει:

«Μετά από χρόνια στο προσκήνιο, η Selena Gomez κατακτά ένα ασύλληπτο αστέρι. Αλλά μόλις φτάνει σε μια νέα κορυφή, μια απροσδόκητη στροφή την τραβάει στο σκοτάδι. Αυτό το μοναδικά προσωπικό ντοκιμαντέρ αναλύει το εξαετές ταξίδι της προς ένα νέο φως».

Η Selena Gomez δημοσίευσε το επίσημο trailer του ντοκιμαντέρ στο Instagram με τη λεζάντα «My Mind & Me. Δεν τα πηγαίνουμε καλά μερικές φορές και δυσκολευόμαστε να αναπνεύσουμε…Αλλά δεν θα άλλαζα τη ζωή μου». Το ολιγόλεπτο βίντεο απεικονίζει σύντομα αποσπάσματα από το ντοκιμαντέρ, καθώς και τα σκαμπανεβάσματα της καθημερινότητάς της με σκηνές που κλαίει, γελάει, παίζει και περνά χρόνο με την οικογένεια και τους φίλους της.

Η κατάθλιψη, οι αγχώδεις διαταραχές, η διπολική διαταραχή, οι νευρικοί κλονισμοί και τα θέματα ψυχικής υγείας, έγιναν ο χειρότερος εφιάλτης της νεαρής σταρ, όμως εκείνη βρήκε τη δύναμη, μίλησε ανοιχτά για όλα όσα βιώνει και κατάφερε να σώσει πολλές ανθρώπινες ζωές από το σκοτάδι.

Η Selena Gomez ως καλλιτέχνης έχει πουλήσει περισσότερα από 210 εκατομμύρια single παγκοσμίως, έχει συγκεντρώσει πάνω από 45 δισεκατομμύρια παγκόσμια stream μουσικής και έχει επίσης πρωταγωνιστήσει σε πολλές ταινίες και τηλεοπτικές σειρές, συμπεριλαμβανομένων των Ramona and Beezus και του Disney Channel’s Wizards of Waverly Plac . Ξεκίνησε την καριέρα της ως παιδί στο Disney Channel, γεγονός που την εκτόξευσε σε μια επιτυχημένη καριέρα στην pop μουσική. Αυτήν τη στιγμή εμφανίζεται στην επιτυχημένη σειρά Hulu Only Murders in the Building, για την οποία έλαβε υποψηφιότητα για Emmy.

«Selena Gomez: My Mind and Me» – Trailer: Μπορείς να το δεις εδώ

