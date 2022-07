Κρίση πανικού είναι η ξαφνική εμφάνιση έντονου φόβου που μπορεί να συνοδευτεί από δύσκολα σωματικά συμπτώματα όπως ταχυπαλμία και δύσπνοια. Παράλληλα, σύμφωνα με το Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5), οι κρίσεις πανικού χωρίζονται σε απροσδόκητες όταν συμβαίνουν χωρίς να υπάρχουν σοβαρές αιτίες και σε αναμενόμενες όταν προκαλούνται από στρεσογόνες καταστάσεις.

