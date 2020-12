Εδώ και δέκα χρόνια έχω τη στήλη «Μην το πετάς» με Do Ιt Yourself ενώ στα «Γλυκά Μυστικά» παρουσίαζα βήμα-βήμα τις δημιουργίες μου. Το 2015 κυκλοφόρησε το βιβλίο «Φτιάξτε μόνοι σας κεριά εύκολα και γρήγορα» με τεχνικές πάνω στο κερί, ενώ παράλληλα έδινα μαθήματα DΙYS σε αρχάριους και μη.

