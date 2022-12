Αν σήμερα είσαι ένα καλό παιδί που θες να πεις περισσότερα όχι και λιγότερα ναι μήπως πρέπει να απαντήσεις σε αυτήν την ερώτηση: «Αυτό που σκοπεύω να κάνω θέλω να το κάνω; Θέλει κάθε κύτταρό μου να το κάνει»; Αν θες με όλη σου την ψυχή να το κάνεις go for it! Αν όμως η απάντηση είναι όχι τότε πρέπει να εκπαιδεύσεις το μυαλό σου στο να λέει όχι. Μην θεωρείς ότι είσαι αιώνιος, αν σήμερα είναι η τελευταία μέρα της ζωής σου θα το έκανες αυτό που θες να πεις όχι;

