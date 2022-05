Ως ένδειξη σεβασμού στο δώρο της ζωής, θα μπορούσαμε τουλάχιστον να είμαστε ευγνώμονες που είμαστε εδώ για όσο είμαστε. Αν κάτι σε ενοχλεί, που είναι στο χέρι σου το να το αλλάξεις, άλλαξέ το αλλιώς get over it. Και επειδή πάρα πολύ ακούμε για την τοξική θετικότητα , ας αναλογιστούμε ότι η θετικότητα όπως και η αρνητικότητα είναι μεταδοτικές. Και αν μπορείς να είσαι οτιδήποτε, τότε τουλάχιστον μην σκορπάς την αρνητικότητά σου γύρω σου, ειδικά αν έχεις ένα «βήμα» και σε ακούν άνθρωποι που δεν ξέρεις για ποιο λόγο παλεύουν σήμερα.

you might also like