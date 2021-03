Συχνά μας βάζουμε μια σειρά από πράγματα που θέλουμε να ολοκληρώσουμε, μια λίστα με to do και πράγματα που θέλουμε να κάνουμε, λίστες Πρωτοχρονιάς ή αρχές του μήνα ή κάθε Δευτέρα, αλλά από τη μια δεν ξέρουμε ακριβώς γιατί θέλουμε να το ολοκληρώσουμε και από την άλλη ίσως φορτώνουμε την ατζέντα μας με πράγματα που δεν είναι σχετικά με τον στόχο μας. Άρα αν μπορούσαμε με κάποιο τρόπο να το πιάσουμε από την αρχή και να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα, δε θα ολοκληρώσουμε ποτέ και θα αναβάλλουμε για πάντα ό,τι δεν χρειάζεται πραγματικά να κάνουμε! Το μυαλό μας, μας προφυλάσσει κατά κάποιον τρόπο από όλον αυτόν τον περιττό κόπο.

