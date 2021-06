Τι στόχο έχετε αυτό το καλοκαίρι; Θέλετε να διευρύνετε τον κύκλο σας; Θα σας άρεσε να βάλετε περισσότερο χιούμορ στη ζωή σας; Μήπως θέλετε να γίνετε πιο ετοιμόλογοι; Με τα on demand σεμινάρια του Believe in You θα μπορέσετε να γίνετε πιο κοινωνικοί!

Μετά την αναγκαστική “μοναξιά” που βιώσαμε τους τελευταίους μήνες, μπαίνουμε επισήμως σε καλοκαίρινη διάθεση! Διαλέξαμε, λοιπόν, να προσφέρουμε on demand ένα πακέτο 3 σεμιναρίων που θα σας βοηθήσουν να επεκτείνετε τις κοινωνικές σας δεξιότητες, αλλά και θα κάνουν τη ζωή σας καλύτερη σε κάθε επίπεδο! Ο λόγος για τις ικανότητες δικτύωσης, το χιούμορ και την ετοιμολογία. όλα σε ένα πακέτο προσφοράς με 50% έκπτωση!

Αποκτήστε όλα τα εργαλεία για να δημιουργήσετε καλύτερες ευκαιρίες κοινωνικοποίησης και να τις εκμεταλλευτείτε στο έπακρο το καλοκαίρι που έρχεται!

Πώς να κάνετε γνωριμίες και να αναπτύσσετε δίκτυο

Η δημιουργία δικτύου και σχέσεων είναι μία από τις σημαντικότερες ικανότητες του 21ου αιώνα που θα σας δώσει προβάδισμα, προσωπικά και επαγγελματικά! Ανακαλύψτε όλα τα μυστικά για να χτίσετε ουσιαστικές σχέσεις και να συνδεθείτε με τους γύρω σας.

Θέματα σεμιναρίου:

Ξεπερνώντας τη ντροπή

Πώς να σπάτε τον πάγο

Μυστικά για να πιάνετε κουβέντα που να ρέει

Πώς να χτίζετε δίκτυο

Τα οφέλη της δικτύωσης προσωπικά και επαγγελματικά

Πώς να καλλιεργήσετε χιούμορ

Μια δεξιότητα-όπλο στην επικοινωνία, που μας επιτρέπει να διατηρούμε την καλή μας διάθεση και να αποφεύγουμε τις συγκρούσεις.

Θέματα σεμιναρίου:

Ο ρόλος του χιούμορ στη ζωή μας

Τα βασικά συστατικά και τα είδη του χιούμορ

Το χιούμορ ως φιλοσοφία ζωής

Πώς θα γελάσουμε με τα λάθη μας

Πρακτικές συμβουλές για την ανάπτυξη χιούμορ στην καθημερινότητά μας

Πώς να είστε ετοιμόλογοι

Σκεφθείτε πόσες φορές ερχόμαστε σε δύσκολη θέση εξαιτίας της συμπεριφοράς των άλλων όταν μας κάνουν αδιάκριτες ερωτήσεις ή όταν μας προσβάλλουν. Αιφνιδιαζόμαστε και μένουμε σιωπηλοί. Μήπως ήρθε η ώρα να μάθουμε να απαντάμε;

Θέματα σεμιναρίου:

Πώς απαντάμε με ερωτήσεις

Το χιούμορ ως εργαλείο ετοιμολογίας

Πώς απαντάμε σε αρνητική κριτική

Πώς επιμένουμε σε ένα αίτημα, χωρίς να γινόμαστε πιεστικοί

Από που να αντλήσουμε έμπνευση ετοιμολογίας

Μεθοδολογία:

Βίντεο (Θεωρία-χρήση διαφανειών)

Πρακτικές συμβουλές

Ασκήσεις

Χρήση πραγματικών παραδειγμάτων

Τα σεμινάρια απευθύνονται σε όλους όσους θέλουν:

Να αντιμετωπίσουν τη μοναξιά

Να διευρύνουν το δίκτυό τους για να εκμεταλλευτούν επαγγελματικές ευκαιρίες

Να αποκτήσουν νέους φίλους

Να βάλουν περισσότερο χιούμορ στην επικοινωνία τους

Να χρησιμοποιήσουν το χιούμορ για να κάνουν γνωριμίες και να χτίσουν σχέσεις

Να αντιμετωπίζουν με χιούμορ & ετοιμολογία τις δύσκολες καταστάσεις

Οφέλη:

Θα γίνετε πιο ανοιχτοί

Θα αυξήσετε το δίκτυό σας

Θα βελτιώσετε την επικοινωνία σας

Θα βάλετε το χιούμορ στην καθημερινότητά σας

Θα αποφεύγετε πιο εύκολα τις συγκρούσεις

Θα χτίζετε καλύτερες σχέσεις

Εισηγήτρια είναι η κα Εύη Ξυραφά, Σύμβουλος Προσωπικής Ανάπτυξης με ειδικότητα την επικοινωνία και Εκπαιδεύτρια. Η κα Ξυραφά είναι, επίσης, συγγραφέας του βιβλίου «Θέλω-Πιστεύω-Μπορώ-Τα 3 κλειδιά της ζωής», που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Διόπτρα.

Πληροφορίες για τα on demand σεμινάρια του Believe in You

Τα σεμινάρια είναι διαθέσιμα on demand, για να τα παρακολουθήσετε σε δικό σας χρόνο, από όπου θέλετε! Μπορείτε να παρακολουθήσετε μεμονωμένα το σεμινάριο που σας ενδιαφέρει με 40% έκπτωση ή ακόμα καλύτερα το πλήρες πακέτο 3 σεμιναρίων με 50% έκπτωση!

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2106128281, 6974781051

E–mail: info@believeinyou.gr

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε, επίσης, να μας στείλετε μήνυμα στη σελίδα μας στο facebook: https://www.facebook.com/BelieveInYou.gr

Τιμή ενός σεμιναρίου: 15€ (από 25€ αρχική τιμή)

Προσφορά πακέτου: 37€ (από 75 € αρχική τιμή)

Εκμεταλλευτείτε τις καλοκαιρινές εκπτώσεις και απογειώστε την κοινωνικότητά σας!

