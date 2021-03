Σε μια συνέντευξη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Time, ο Bill Gates αναφέρθηκε σε βιβλία και video τα οποία θεωρεί σημαντικά. Πιο συγκεκριμένα είπε ότι το βιβλίο του αείμνηστου Hans Rosling, “Factfulness: Ten Reasons We’re Wrong About the World–and Why Things Are Better Than You Think”, είναι ένα από τα πιο σημαντικά που έχει ποτέ διαβάσει. Όπως και το αγαπημένο βιβλίο όλων των εποχών του Bill Gates, του Steven Pinker το Enlightenment Now, το Factfulness χρησιμοποιεί στατιστικά στοιχεία από μια μεγάλη ποικιλία αξιόπιστων πηγών για να δείξει ότι ο κόσμος γίνεται ένα καλύτερο μέρος χάρη στη λογική, την επιστήμη και την τεχνολογία. Σύμφωνα με τον Bill Gates πρέπει να παρακολουθήσεις τα παρακάτω 9 video στο TED.

Σύμφωνα με τον Bill Gates πρέπει να παρακολουθήσεις αυτά τα video

Σε μια συνέντευξη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Time, ο Bill Gates αναφέρθηκε σε βιβλία και video που θεωρεί σημαντικά. Στα παρακάτω video με ομιλίες από την ιστοσελίδα TED, θα παρατηρήσεις ότι η θεματολογία ποικίλλει και τα video είναι ένα προς ένα πολύ ιδιαίτερα. Πρόκειται για 9 ομιλίες που έχει δώσει στο TED ο Hans Rosling.

1. Τα καλύτερα στατιστικά που έχεις δει ποτέ

2. Πώς να μην αγνοείς τον κόσμο

3. Ανάπτυξη παγκόσμιου πληθυσμού: Box by Box

4. Θρησκεία και μωρά

5. Γιατί ο παγκόσμιος πληθυσμός δεν θα ξεπεράσει τα 11 δισεκατομμύρια

6. Το μαγικό πλυντήριο

7. Νέες γνώσεις για τη φτώχεια

8. Η άνοδος της Ασίας: Πώς και πότε

9. Ο ποταμός των Μύθων

Αυτά είναι τα 9 video που σύμφωνα με τον Bill Gates πρέπει να παρακολουθήσεις και είναι και τα 9 του Hans Rosling!

Διάβασε πρώτος όλα τα θέματα του iPop.gr στο Google News