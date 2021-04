Νέος κύκλος σεμιναρίων Believe In You: Πώς να αποκτήσεις αυτά που θες! Εσείς πόσο “καλοί” είστε στο να παίρνετε αυτό που θέλετε από τους άλλους; Νιώθετε άνετα με το να ζητάτε βοήθεια; Μήπως είστε αυτός που υποχωρεί συνέχεια;

Είναι γεγονός ότι δε μπορούμε να καλύπτουμε μόνοι μας όλες μας τις ανάγκες. Πολλά από αυτά που θέλουμε τα ζητάμε από άλλους ανθρώπους: Τους φίλους, τους συνεργάτες μας, το/τη σύντροφό μας… Από τι εξαρτάται, όμως, αν θα πουν το ναι; Το να αποκτήσουμε τελικά αυτά που θέλουμε δεν εξαρτάται μόνο από τις προθέσεις των άλλων, αλλά και από το πώς, πότε και με τι διάθεση θα το ζητήσουμε!

Από τα πιο “μικρά” όπως παρέα για μια βόλτα, μέχρι τα πιο μεγάλα όπως μία αύξηση ή μία προαγωγή, το κλειδί για να κερδίζουμε αυτά που θέλουμε βασίζεται σε 4 απολύτως διδάξιμες και καλλιεργήσιμες δεξιότητες επικοινωνίας:

Διεκδικητικότητα, Πειθώ, Διαπραγματεύσεις και την ικανότητα να κάνουμε και να δεχόμαστε Κριτική!

Στο νέο κύκλο σεμιναρίων Believe In You με τίτλο “Πώς να αποκτήσεις αυτά που θες” θα μάθουμε πώς να εξασκούμε πρακτικά αυτές τις δεξιότητες, ώστε να κερδίζουμε αυτά που θέλουμε, χωρίς να παραμελούμε τις ανάγκες μας και χωρίς να ερχόμαστε σε σύγκρουση.

Ανακαλύψτε τα μυστικά πίσω από αυτές τις πολύτιμες δεξιότητες και δείτε την αποτελεσματική επικοινωνία να κάνει θαύματα!

Θέματα σεμιναρίων

Πώς να είστε διεκδικητικοί, Δευτέρα 10 Μαΐου

Τι είναι η διεκδικητικότητα

Από την επιθετικότητα έως την παθητική άμυνα

Πώς διεκδικούμε όσα θέλουμε

Πώς εκφράζουμε ορθά τα «θέλω» μας

Πώς να λέμε «όχι» «αποτελεσματικά

Πτυχές διεκδικητικής συμπεριφοράς

Πώς να πείθετε, Δευτέρα 17 Μαΐου

Πώς αναγνωρίζουμε και χρησιμοποιούμε τα κίνητρα και τις ανάγκες των άλλων

Πώς να είμαστε πειστικοί χωρίς να είμαστε πιεστικοί

Πώς να χρησιμοποιήσουμε τη συναισθηματική μας νοημοσύνη προκειμένου να καλλιεργήσουμε πειθώ

Τί να προσέξουμε στο λεξιλόγιό μας και στη γλώσσα του σώματος

Πώς να διαπραγματεύεστε αποτελεσματικά, Δευτέρα 24 Μαΐου

Πώς να προετοιμαστούμε για τις διαπραγματεύσεις

Πού και πότε να υποχωρούμε

Πώς να μην αδικούμε ή να μην αδικούμαστε

Τεχνικές αποτελεσματικής διαπραγμάτευσης

Πώς να κάνετε και να δέχεστε κριτική, Δευτέρα 31 Μαΐου

Πώς θα ξεχωρίζουμε τα γεγονότα από την άποψη

Πώς θα τεκμηριώνουμε την κριτική που ασκούμε

Πώς θα ασκούμε κριτική χωρίς να πληγώνουμε ή να προσβάλουμε τον συνομιλητή μας

Πώς δεχόμαστε κριτική ουδέτερα

Πώς θα αξιοποήσουμε την κριτική που δεχόμαστε

Πώς θα αξιολογήσουμε την κριτική που μας κάνουν

Μεθοδολογία:

Θεωρία-χρήση διαφανειών

Ασκήσεις

Role Playing

Πρακτικές συμβουλές

Συζήτηση

Χρήση πραγματικών παραδειγμάτων

Τα σεμινάρια απευθύνονται σε όλους όσους:

Δυσκολεύονται να εκφράσουν αυτά που θέλουν

Νιώθουν ενοχές όταν ζητούν αυτά που χρειάζονται

Λένε «ναι» ενώ εννοούνε «όχι»

Δεν ξέρουν πώς να επιμείνουν στα θέλω τους χωρίς να γίνουν πιεστικοί

Θέλουν να ασκούν μεγαλύτερη επιρροή στους γύρω τους

Αισθάνονται ότι υποχωρούν συχνότερα από όσο θα ήθελαν

Θέλουν να έχουν σχέσεις στις οποίες όλοι κερδίζουν

Αισθάνονται άβολα ή στενοχωριούνται με την κριτική

Είναι σε επαγγελματικό ρόλο πειθούς, διαπραγματεύσεων ή σε ρόλο όπου πρέπει να ασκούν κριτική π.χ. πωλητές, εκπαιδευτικοί, στελέχη ανθρωπίνων πόρων κ.λπ.

Οφέλη:

Θα εκφράζετε αυτά που θέλετε χωρίς ενοχές και με τον σωστό τρόπο

Θα μάθετε πώς να θέτετε όρια

Θα βάζετε τα θέλω σας προτεραιότητα

Θα γίνετε πιο πειστικοί

Θα κερδίζετε με μεγαλύτερη ευκολία αυτό που θέλετε

Θα δημιουργήσετε κλίμα εμπιστοσύνης με τους γύρω σας

Θα χρησιμοποιείτε την κριτική προς όφελός σας, χωρίς να βιώνετε αρνητικά συναισθήματα

Θα ασκείτε κριτική που δε δημιουργεί παρεξηγήσεις

Θα βελτιώσετε την επικοινωνία σας και θα αποφεύγετε τις συγκρούσεις

Τα σεμινάρια είναι αυτοτελή, παραμένουν, όμως, αλληλένδετα. Για περισσότερα εφόδια και καλύτερη αφομοίωση της γνώσης προτείνουμε να παρακολουθήσετε τον πλήρη κύκλο και σας κάνουμε δώρο το ένα σεμινάριο!

Εισηγήτρια των σεμιναρίων είναι η κα Εύη Ξυραφά, Σύμβουλος Προσωπικής Ανάπτυξης, Εκπαιδεύτρια και συγγραφέας του βιβλίου «Θέλω-Πιστεύω-Μπορώ-Τα 3 κλειδιά της ζωής», που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Διόπτρα.

Ο νέος κύκλος σεμιναρίων Believe In You: Πώς θα κλείσεις θέση

Ημερομηνίες:

Δευτέρα 10/05/21 : «Πώς να είστε διεκδικητικοί»

Δευτέρα 17/05/21: «Πώς να πείθετε»

Δευτέρα 24/05/21: «Πώς να διαπραγματεύεστε αποτελεσματικά»

Δευτέρα 31/05/21: «Πώς να κάνετε και να δέχεστε κριτική»

Διεξαγωγή μέσω της πλατφόρμας του Zoom.

Ώρες διεξαγωγής: 19:00-21:00

Ώρα προσέλευσης: 18:50

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2106128281, 6974781051

E–mail: info@believeinyou.gr

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε, επίσης, να μας στείλετε μήνυμα στη σελίδα μας στο facebook: https://www.facebook.com/BelieveInYou.gr

Τιμή σεμιναρίου: 25€

Τιμή πακέτου 4 σεμιναρίων: 75€ (Δωρεάν το ένα σεμινάριο, ισχύει έως 5/5)

Κερδίστε σε γνώση και κερδίστε στη ζωή!

Δηλώστε συμμετοχή εδώ

