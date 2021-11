Αυτόν το Δεκέμβριο, το Believe In You αφιερώνει έναν κύκλο τριών σεμιναρίων στο πώς μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τα δυσάρεστα γεγονότα της ζωής, να επανερχόμαστε πιο δυνατοί και να “σηκωνόμαστε”, χωρίς να αφήνουμε τον πόνο να μας πηγαίνει πίσω. Ο κύκλος αποτελείται από τρία σεμινάρια-βήματα για να χτίσουμε ψυχική ανθεκτικότητα και να αντιμετωπίσουμε τη ζωή όπως είναι, με τα πάνω και τα κάτω της:

Νέα σεμινάρια απ' το Believe in You