Για αρχή μην υπερβάλλεις. Οι επαγγελματικές συναντήσεις είναι πολύ σοβαρές και ταυτόχρονα πολύ εκπαιδευτικές για το προσωπικό. Σκοπός στα meetings είναι να δίνεις σαφής οδηγίες και να εξηγείς και το λόγο που τις δίνεις. Είναι απαραίτητο κάθε υπάλληλος να γνωρίζει το πως πρέπει να δουλεύει και το πως πρέπει να λειτουργεί στον εργασιακό του χώρο. Το να δίνεις σαφής οδηγίες και συμβουλές κάνει πιο εύκολη τη δουλειά του υπαλλήλου και ταυτόχρονα πιο αποδοτικό τον ίδιο. Keep it!

