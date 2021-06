Νέος κύκλος σεμιναρίων Believe In You: Κάθε επιτυχία, προσωπική ή επαγγελματική, έχει πραγματικό νόημα όταν βαδίζουμε στον δικό μας δρόμο και ακολουθούμε επιλογές που μας κάνουν να αισθανόμαστε όμορφα. Αντίθετα, οι εσωτερικές συγκρούσεις -όταν δηλαδή ζούμε κόντρα σε αυτά που πραγματικά θέλουμε- είναι μία πολύ δυσάρεστη κατάσταση που προκαλεί άγχος, θλίψη, θυμό… Πώς μπορούμε, λοιπόν, να τις αποφύγουμε;

Για εσάς πόσο σημαντικό είναι να είστε σε αρμονία με τον εαυτό σας; Αυτό το καλοκαίρι, το Believe In You έρχεται με 4 σεμινάρια- βήματα προς την εσωτερική αρμονία.

Ο νέος κύκλος σεμιναρίων Believe In You αποτελείται απ’ τους εξής πυλώνες:

Γνώρισε τον εαυτό σου Αγάπησε τον εαυτό σου Σπάσε τις περιοριστικές σου πεποιθήσεις Απόφυγε τις λάθος αποφάσεις

Θέλετε να αποκτήσετε όλα τα εργαλεία για να χαράξετε το δικό σας μονοπάτι; Θέλετε να μάθετε πώς να φέρεστε στον εαυτό σας με αγάπη; Θέλετε να πετάξετε πεποιθήσεις που σας έχουν φορτώσει άλλοι και σας στενεύουν τα όρια; Θέλετε να αποφασίζετε με μεγαλύτερη ευκολία τι είναι σωστό για εσάς;

Ελάτε να το κάνουμε μαζί σε 4 σεμινάρια που ξεκινάνε τον Ιούνιο, που υπόσχονται να σας βοηθήσουν να ζείτε σε αρμονία με τον εαυτό σας και τις επιλογές σας, χωρίς να πέφτετε στις παγίδες των άλλων και χωρίς να πηγαίνετε κόντρα στις ανάγκες σας.

Νέος κύκλος σεμιναρίων Believe In You: Οι θεματικές

Γνώρισε τον εαυτό σου- Τετάρτη 23 Ιουνίου

Γνώρισε τα δυνατά σου σημεία

Ανακάλυψε τα πάθη σου

Ζήσε με βάση τις αξίες σου

Αξιοποίησε τα ταλέντα σου

Θέσε εφικτούς στόχους

Αγάπησε τον εαυτό σου- Τετάρτη 30 Ιουνίου

Πώς να καλλιεργήσεις αυτοεκτίμηση

Οι πράξεις βίας προς τον εαυτό σου και πώς θα τις σταματήσεις

Πώς να μιλάς στον εαυτό σου με σεβασμό- Ο ρόλος που παίζουν οι λέξεις

Πώς να περνάς ποιοτικό χρόνο με τον εαυτό σου

Πώς να σε βάζεις προτεραιότητα χωρίς να γίνεσαι εγωιστής

Σπάσε τις περιοριστικές σου πεποιθήσεις- Τετάρτη 7 Ιουλίου

Πώς να ανακαλύψεις τις περιοριστικές σου πεποιθήσεις

(NLP) Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός: Αλλάζοντας τη σκέψη μας, αλλάζουμε τη ζωή μας

Πώς να σπας τις περιοριστικές αντιλήψεις των άλλων που εμποδίζουν την επικοινωνία

Πώς να προκαλείς θετικά συναισθήματα στον εαυτό σου

Πώς να βελτιώσεις τη ζωή σου θέτοντας υψηλότερους στόχους

Απόφυγε τις λάθος αποφάσεις- Παρασκευή 9 Ιουλίου

Τα σφάλματα αντίληψης και πώς επηρεάζουν τις αποφάσεις μας

Πώς να αποφύγεις τις προκαταλήψεις

Πώς να μην παίρνεις αποφάσεις για λάθος λόγους

Πώς να έχεις καθαρή κρίση

Πώς ξέρεις ότι μία απόφαση είναι σωστή για σένα

Μεθοδολογία:

Θεωρία-χρήση διαφανειών

Ασκήσεις

Πρακτικές συμβουλές

Συζήτηση

Χρήση πραγματικών παραδειγμάτων

Τα σεμινάρια απευθύνονται σε όλους όσοι:

Δυσκολεύονται να βρουν το στόχο τους προσωπικά ή επαγγελματικά

Δε γνωρίζουν τα δυνατά σημεία ή τα ταλέντα τους

Θέλουν να γνωρίσουν τον εαυτό τους

Δυσκολεύονται να αποδεχθούν τις αδυναμίες τους

Φέρονται με αυστηρότητα στον εαυτό τους

Βιώνουν συχνά απογοήτευση ή ενοχές

Θέλουν να μάθουν πώς να φροντίζουν τον εαυτό τους

Κουβαλάνε πεποιθήσεις τρίτων που τους περιορίζουν

Θέλουν να αναπροσδιορίσουν τα όρια των στόχων τους

Δυσφορούν με τη λήψη αποφάσεων

Μετανιώνουν συχνά για τις επιλογές τους

Θέλουν να αποφασίζουν πιο αμερόληπτα

Οφέλη των σεμιναρίων:

Θα γνωρίσετε τον εαυτό σας

Θα ανακαλύψετε τα δυνατά σας σημεία και τα ταλέντα σας

Θα αποδεχθείτε τις αδυναμίες σας

Θα καλλιεργήσετε αυτοεκτίμηση

Θα μάθετε πώς να φέρεστε στον εαυτό σας με σεβασμό

Θα απαλλαγείτε από πεποιθήσεις που σας περιορίζουν

Θα θέσετε νέα όρια με βάση τις πραγματικές σας δυνατότητες

Θα παίρνετε πιο εύκολα αποφάσεις

Θα απαλλαγείτε από προκαταλήψεις στη διαδικασία λήψης αποφάσεων

Θα παίρνετε σωστότερες αποφάσεις

Τα σεμινάρια είναι αυτοτελή, παραμένουν, όμως, αλληλένδετα. Για περισσότερα εφόδια και καλύτερη αφομοίωση της γνώσης προτείνουμε να παρακολουθήσετε τον πλήρη κύκλο σε τιμή προσφοράς! Κλείστε τη θέση σας έως τις 18 Ιουνίου, παίρνοντας δώρο το ένα σεμινάριο.

Εισηγήτρια των σεμιναρίων είναι η κα Εύη Ξυραφά, Σύμβουλος Προσωπικής Ανάπτυξης, Εκπαιδεύτρια και συγγραφέας του βιβλίου «Θέλω-Πιστεύω-Μπορώ- Τα 3 κλειδιά της ζωής», που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Διόπτρα.

Νέος κύκλος σεμιναρίων Believe In You: Όλες οι πληροφορίες

Ημερομηνίες:

Τετάρτη 23 /06/21: «Γνώρισε τον εαυτό σου»

Τετάρτη 30/06/21: «Αγάπησε τον εαυτό σου»

Τετάρτη 07/07/21: «Σπάσε τις περιοριστικές σου πεποιθήσεις»

Παρασκευή 09/07/21: «Απόφυγε τις λάθος αποφάσεις»

Διεξαγωγή μέσω της πλατφόρμας του Zoom.

Ώρες διεξαγωγής: 19:00-21:00

Ώρα προσέλευσης: 18:50

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2106128281, 6974781051

E–mail: info@believeinyou.gr

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε, επίσης, να μας στείλετε μήνυμα στη σελίδα μας στο facebook: https://www.facebook.com/BelieveInYou.gr

Προσφορά

Τιμή σεμιναρίου: 25€

Τιμή πακέτου 4 σεμιναρίων: 75€ (ισχύει έως 18/6)

Χαρίστε στον εαυτό σας την αρμονία που χρειάζεται!

