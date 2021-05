Info! H πρωτοβουλία νέων Solidarity for Fashion συγχρηματοδοτείται από το European Solidarity Corps της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης. Στόχος είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση απέναντι στον περιβαλλοντικό αντίκτυπο που δημιουργεί η γρήγορη μόδα, ώστε να θέσουμε αυτό το ζήτημα στην τοπική κοινωνία και να κάνουμε κατανοητό το μερίδιο ευθύνης που έχουμε και εμείς ως καταναλωτές. Πέρα από την ενημέρωση του κοινού, που αποτελεί το πρώτο βήμα προς την αλλαγή, η απώτερη βλέψη της ομάδας είναι να βάλει έστω ένα λιθαράκι για μια μεταστροφή στις καταναλωτικές μας συνήθειες, καταρρίπτοντας την νοοτροπία του fast fashion και φέρνοντας στο προσκήνιο την εναλλακτική επιχειρηματικότητα στον χώρο της μόδας, όπως είναι οι μικρές βιοτεχνίες και τα καταστήματα second hand με διάφορα και πρωτότυπα events.

Το Solidarity For Fashion, έχοντας σαν σκοπό την γνωριμία των νέων με τις επιχειρήσεις μόδας που προάγουν την βιωσιμότητα καθώς και την ενίσχυση των επιχειρήσεων αυτών, διοργανώνει Ημέρες Ανοιχτών Επιχειρήσεων, με τίτλο ”Mind your local Business”.

Mind your local Business: Το τελευταίο διάστημα η ομάδα του Solidarity For Fashion παρακολουθεί με χαρά το άνοιγμα νέων επιχειρήσεων και διοργανώνει μια δράση ενίσχυσής τους!