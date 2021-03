Στον κόσμο των επιχειρήσεων, το μέγεθος του δικτύου και η ποιότητα των σχέσεων μέσα σε αυτό θεωρείται σήμερα ένας από τους κορυφαίους παράγοντες για την επιτυχία. Μάλιστα, η παγκοσμίου φήμης επιχειρηματίας Porter Gale έχει δώσει στο βιβλίο της τον προκλητικό τίτλο «The bigger your network, the bigger your networth». Όσο μεγαλύτερο, δηλαδή, είναι το δίκτυό σου, τόσο μεγαλύτερη και η αξία σου.

Τι συμβαίνει, όμως, με τη ζωή μας; Έχετε αναρωτηθεί ποτέ ποια είναι η αξία του δικτύου για τη δική σας ζωή;

Η απάντηση στην ερώτημα αυτό είναι «ανεκτίμητη». Το προβάδισμα που αποκτούμε προσωπικά και επαγγελματικά δημιουργώντας δίκτυο και χτίζοντας σχέσεις με τους ανθρώπους γύρω μας, ίσως δεν είναι πάντα ορατό με την πρώτη ματιά, είναι όμως πραγματικά πολύ σημαντικό. Για να κατανοήσετε καλύτερα τη σημασία του δικτύου αναλογιστείτε: Πόσες περιπτώσεις ανθρώπων γνωρίζετε που συνάντησαν το σύντροφο της ζωής τους ή απέκτησαν τη δουλειά των ονείρων τους χάρις σε κάποιο φίλο ή γνωστό;

Αρχικά, οι ικανότητες δικτύωσης είναι μία από τις δώδεκα σημαντικότερες διαστάσεις αυτοπεποίθησης. Ένας ορισμός της αυτοπεποίθησης λέει ότι αυτοπεποίθηση είναι «το κατά πόσο νιώθεις ότι μπορείς να ανταποκριθείς στις απαιτήσεις του περιβάλλοντος». Ο άνθρωπος που έχει δίκτυο, μπορεί να απευθυνθεί σε αυτό για να αναζητήσει βοήθεια σε κάθε κατάσταση. Επομένως, μπορεί να ανταπεξέλθει καλύτερα, με λιγότερο άγχος και με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Αντίθετα, αν στις δυσκολίες είμαστε μόνοι, το άγχος πολλαπλασιάζεται.

Στην προσωπική ζωή, το δίκτυο είναι το όπλο μας απέναντι στη μοναξιά. Δε χρειάζεται να αναφερθούμε στην αξία της φιλίας και τα πολλαπλά οφέλη που έχει στη ζωή μας. Πέρα και από τους καρδιακούς μας φίλους, όμως, το να έχουμε δίκτυο ανθρώπων μας δίνει συνεχώς ευκαιρίες να κοινωνικοποιηθούμε, να διασκεδάσουμε, να γνωρίσουμε ακόμα περισσότερους ανθρώπους, να μάθουμε από τις εμπειρίες τους και να αποκτήσουμε νέα ερεθίσματα.

Ακόμα πιο πρακτικά και συγκεκριμένα, παραδείγματα της αξίας του δικτύου είναι να βρούμε κάποιον που έχει καταφέρει να κάνει έναν δικό μας στόχο πραγματικότητα και να μας δώσει τα μυστικά, να μάθουμε πληροφορίες για ένα σπίτι που θέλουμε να νοικιάσουμε, για μία δουλειά που μας ενδιαφέρει, για ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης… και η λίστα μπορεί να γίνει ανεξάντλητη!

Στην επαγγελματική ζωή τώρα, ειδικά στη χώρα μας, το δίκτυο είναι σχεδόν εξίσου σημαντικό- αν όχι περισσότερο- με τα προσόντα μας. Το να πας συστημένος σε μία συνέντευξη εργασίας σου δίνει σημαντικό πλεονέκτημα σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Παράλληλα, το δίκτυο βοηθάει στο να μάθουμε για την επαγγελματική ευκαιρία που ψάχνουμε και να αποκτήσουμε πολύτιμους πελάτες αν είμαστε ελεύθεροι επαγγελματίες ή επιχειρηματίες.

Η σημασία που έχει το μέγεθος του δικτύου

Υπάρχουν επιχειρήσεις και επαγγελματίες στην Ελλάδα που έχουν χτίσει ολόκληρο το πελατολόγιό τους αποκλειστικά “από στόμα σε στόμα”. Σας φαίνεται υπερβολικό; Σκεφτείτε καλύτερα πώς μάθατε για τον οδοντίατρο ή τον δερματολόγο σας;

Τι συμβαίνει, όμως, αν δεν έχουμε δίκτυο; Αν αυτή τη στιγμή το δίκτυό σας είναι περιορισμένο, δε σημαίνει ότι δεν είναι στο χέρι σας να το αλλάξετε σε όποια ηλικία και αν βρίσκεστε. Στην πραγματικότητα, όλοι οι άνθρωποι έχουν την ανάγκη να δημιουργούν σχέσεις και οι ευκαιρίες για δικτύωση είναι πολλές, αρκεί να μπορείτε να τις αναγνωρίσετε και να διαθέτετε τις ικανότητες για να χτίσετε δίκτυο. Τα πρώτο σεμινάριο του Believe In You για τον κύκλο «Ανακάλυψε τον επικοινωνιακό σου εαυτό» διδάσκει ακριβώς αυτές τις ικανότητες.

Εν κατακλείδι, το “μαζί” είναι στον κανόνα της ζωής μας καλύτερο από το “μόνος”. Το δίκτυο μας κάνει πιο ανοιχτούς στη ζωή και κατ’ επέκταση κάνει τη ζωή πιο ανοιχτή σε εμάς!

Αξίζει να επενδύσετε από σήμερα χρόνο στις σχέσεις σας με τους ανθρώπους γιατί πάντα έχετε κάτι να μάθετε από αυτούς και κάτι να διδάξετε. Άλλωστε, όπως λέει μία Αφρικάνικη παροιμία «Αν θες να πας γρήγορα, πήγαινε μόνος. Αν θες να πας μακριά, όμως, πήγαινε με παρέα».

Bio Εύη Ξυραφά

Σύμβουλος προσωπικής ανάπτυξης και εκπαιδεύτρια Ανθρώπινου Δυναμικού σε θέματα HR και Επικοινωνίας. Δημιουργός του Believe In You, που διοργανώνει σεμινάρια προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης για το ευρύ κοινό.

Αν ενδιαφέρεστε για ατομικές συναντήσεις coaching από κοντά, τηλεφωνικά ή μέσω skype, επικοινωνήστε μαζί μου. Θα χαρώ να σας βοηθήσω σε κάθε βήμα!

Διάβασε πρώτος όλα τα θέματα του iPop.gr στο Google News