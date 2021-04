Γιατί ενώ θέλουμε, δεν μπορούμε; Παρακολούθησε το νέο δωρεάν σεμινάριο από το Believe In You: Θέλω-Πιστεύω-Μπορώ!

Έχετε κάποιο στόχο, κάποιο όνειρο, κάποια αλλαγή που θέλετε να κάνετε στη ζωή σας, αλλά νιώθετε ότι δε μπορείτε; Υπάρχει κάτι που δε φεύγει από το μυαλό σας, αλλά ταυτόχρονα το αναβάλετε, το φοβάστε, σας φαίνεται βουνό;

Το ερώτημα, λοιπόν, είναι: Γιατί ενώ θέλουμε, δε μπορούμε;

Το νέο δωρεάν σεμινάριο του Believe In You «Θέλω-Πιστεύω- Μπορώ» έρχεται να δώσει την απάντηση! Μαζί θα εξερευνήσουμε όλα τα εμπόδια και τους τρόπους που θα τα ξεπεράσουμε!

Γιατί ΘΕΛΩ-ΠΙΣΤΕΥΩ- ΜΠΟΡΩ;

Ο τίτλος του σεμιναρίου και η σειρά των βημάτων κάθε άλλο παρά τυχαία είναι!

Τα ρήματα « Θέλω- Πιστεύω- Μπορώ» μας δείχνουν ακριβώς τη διαδρομή που θα ακολουθήσουμε:

Το «Θέλω» είναι το θεμέλιο. Κάθε τι που έγινε πραγματικότητα ξεκίνησε από ένα ισχυρό Θελω.

Θελω. Το «Πιστεύω» είναι ο αέρας στα πανιά μας. Αυτό που θα μας δώσει κουράγιο να ενεργοποιήσουμε όλες τις δυνάμεις μας για να τα καταφέρουμε.

Το «Μπορώ» είναι το διαταύτα, αυτό που κάνει ένα όνειρο, πραγματικότητα!

Ξέρετε ότι οι περισσότεροι άνθρωποι εγκαταλείπουν όχι επειδή πραγματικά δε μπορούν, αλλά επειδή νομίζουν ότι δε μπορούν;

Οι περισσότεροι άνθρωποι ξεκινάνε από το τρίτο βήμα, ξεκινάνε από το «Μπορώ». Συναντάνε εμπόδια και πρακτικές δυσκολίες που τους φαίνονται ανυπέρβλητα και εγκαταλείπουν.

Είναι λογικό και απαραίτητο να σκεφτόμαστε πρακτικά, όμως στην πραγματικότητα το να ξεκινάμε από τα εμπόδια είναι λάθος τρόπος.

Στο σεμινάριο θα συζητήσουμε πώς το να ξεκινάμε από το Θέλω μας, από τα πάθη μας, από τα δυνατά μας σημεία μας ανοίγει το δρόμο σε ευκαιρίες και δυνατότητες να παρακάμψουμε τα εμπόδια.

Θέλετε να χάσετε κιλά; Θέλετε να αλλάξετε καριέρα; Θέλετε να κάνετε το χόμπι σας επάγγελμα; Θέλετε εξελιχθείτε αλλά δεν ξέρετε το πώς;

Ό,τι στόχο κι αν έχετε στο μυαλό σας, προσωπικό ή επαγγελματικό, σας περιμένουμε την Πέμπτη 22 Απριλίου 2021, σε ένα διαδικτυακό ραντεβού, με την υπόσχεση να σας δώσει γνώση και έμπνευση για να φτάσετε από το «Θέλω» στο «Μπορώ».

Θέματα σεμιναρίου:

Τι σημαίνει θέλω πραγματικά

Η διαφορά του «Θέλω» από το «Θα ήθελα»

Πώς ανακαλύπτουμε τα θέλω μας

Πώς διατυπώνουμε ξεκάθαρα θέλω

Τα εμπόδια στα θέλω

Πώς θα αντλήσουμε πίστη

Πώς θα ξέρουμε ότι αξίζει να πιστεύουμε

Τα εμπόδια στο πιστεύω

Πώς θα μπορέσουμε

Η σημασία του σχεδιασμού

Πώς δεσμευόμαστε σε ένα στόχο

Μεθοδολογία:

Θεωρία-χρήση διαφανειών

Ασκήσεις

Πρακτικές συμβουλές

Συζήτηση

Χρήση πραγματικών παραδειγμάτων

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όσους:

Δεν είναι σίγουροι για το τι θέλουν

Προσπαθούν να πετύχουν ένα στόχο αλλά δε μπορούν

Αναβάλουν κάτι που θέλουν να κάνουν

Θέλουν να κάνουν αλλαγές στη ζωή τους και συναντούν δυσκολίες

Εγκαταλείπουν τους στόχους τους γιατί δεν πιστεύουν αρκετά

Έχουν ένα στόχο αλλά δεν ξέρουν αν αξίζει να προσπαθήσουν

Θέλουν να βρουν εναλλακτικούς τρόπους για να πετύχουν τα σχέδια τους

Οφέλη:

Θα ανακαλύψετε τι θέλετε

Θα ξεχωρίσετε τα δικά σας θέλω από τα θέλω των άλλων

Θα αντλήσετε αυτοπεποίθηση

Θα μάθετε πώς να αντιμετωπίζετε εσωτερικά και εξωτερικά εμπόδια

Θα μετατρέψετε τον στόχο σας σε βήματα

Θα μάθετε πως μπορείτε πρακτικά να πάρετε αυτό που θέλετε

Εισηγήτρια των σεμιναρίων είναι η κα Εύη Ξυραφά, Σύμβουλος Προσωπικής Ανάπτυξης, Εκπαιδεύτρια και συγγραφέας του βιβλίου «Θέλω-Πιστεύω-Μπορώ- Τα 3 κλειδιά της ζωής» που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Διόπτρα.

Πληροφορίες:

Διεξαγωγή μέσω της πλατφόρμας του Zoom

Ώρες διεξαγωγής: 19.00-21.00

Ώρα προσέλευσης: 18.50

Για δηλώσεις συμμετοχής συμπληρώστε τη φόρμα που θα βρείτε εδώ

Βρείτε την υποστήριξη που χρειάζεστε για να περάσετε από το Θέλω στο Μπορώ!

Σας περιμένουμε!

Διάβασε πρώτος όλα τα θέματα του iPop.gr στο Google News