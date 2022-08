Το έχεις ζήσει σίγουρα και εσύ: Μία από αυτές τις ημέρες που δεν μπορείς να συγκεντρωθείς με τίποτα και οι ώρες που περνάς μπροστά από τον υπολογιστή σου φαίνονται ατελείωτες, με αποτέλεσμα να καταλήγεις να μην κάνεις τίποτα από αυτά που σου έχουν ανατεθεί. Ένα από τα συχνότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο σύγχρονος άνθρωπος είναι αυτό της έλλειψης συγκέντρωσης και της γρήγορης απώλειας των πληροφοριών. Οι συνεχείς εναλλαγές των εικόνων και οι αμέτρητες πληροφορίες από τις οποίες βομβαρδιζόμαστε είναι μερικοί μόνο παράγοντες που δυσκολεύουν τον εγκέφαλο να αφομοιώνει αυτά που πραγματικά είναι απαραίτητα. Τι κάνουμε λοιπόν στις περιπτώσεις αυτές για τη βελτίωση της συγκέντρωσης μας;

Αν έχεις έλλειψη συγκέντρωσης, αυτό θα σε βοηθήσει!

5+1 tips για τη βελτίωση της συγκέντρωσης σου

Εκπαίδευσε τον εγκέφαλό σου

Παίζοντας ορισμένους τύπους παιχνιδιών μπορεί να σε βοηθήσει να βελτιωθείς στη συγκέντρωση:

sudoku

σταυρόλεξα

σκάκι

παζλ

παιχνίδια μνήμης

Μελέτες έχουν δείξει ότι το να αφιερώνεις 15 λεπτά την ημέρα, 5 ημέρες την εβδομάδα, σε δραστηριότητες εκπαίδευσης του εγκεφάλου μπορεί να διευκολύνει το μυαλό να αφομοιώνει ευκολότερα τις σημαντικές πληροφορίες. Τα παιχνίδια αυτά μπορούν επίσης να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της βραχυπρόθεσμης μνήμης, καθώς και των δεξιοτήτων επεξεργασίας και επίλυσης προβλημάτων.

Βελτίωσε τον ύπνο σου

Η στέρηση ύπνου μπορεί να διαταράξει τη συγκέντρωση σου, καθώς και άλλες γνωστικές λειτουργίες, όπως η μνήμη και η προσοχή.

Η περιστασιακή στέρηση ύπνου μπορεί να μην σου δημιουργήσει προβλήματα. Ωστόσο, όταν αυτό γίνεται συνεχόμενα, μπορεί να επηρεάσει τη διάθεση και την απόδοσή σου στη δουλειά. Η υπερβολική κούραση μπορεί ακόμη και να επιβραδύνει τα αντανακλαστικά σου και να επηρεάσει την ικανότητά σου να κάνεις άλλες καθημερινές εργασίες.

Εστίασε λοιπόν στο να ρυθμίσεις το πρόγραμμα σου, συμπληρώνοντας τουλάχιστον ένα 8ωρο ύπνου.

Βρες χρόνο για άσκηση

Η άσκηση προσφέρει οφέλη σε όλους τους τομείς, ιδιαίτερα σε όσους σχετίζονται με εγκεφαλικές λειτουργίες. Οι ειδικοί συνιστούν αερόβια, αλλά το να κάνεις ό,τι είδους άσκηση προτιμάς είναι η καλύτερη συμβουλή.

Εξάλειψε τους περισπασμούς

Είναι εξαιρετικά δύσκολο, αλλά το log out από το Facebook και το Instagram μπορεί να κάνει θαύματα στη συγκέντρωσή σου. Κάνε log out, αφιέρωσε μία ώρα για να ολοκληρώσεις τη δουλειά σου και ύστερα, ξανακάνε log in. Χάζεψε για δέκα λεπτά, ξανακάνε log out και επανάλαβε. Θα εκπλαγείς από το πόσο γρηγορότερα τελειώνουν με αυτό τον τρόπο οι εργασίες σου.

Κάνε ένα σύντομο διάλειμμα

Μπορεί να σκέφτεσαι μέσα σου πώς μπορεί ένα διάλειμμα από την εργασία να αυξήσει τη συγκέντρωσή σου; Αυτή η ιδέα μπορεί να δείχνει αντιφατική, αλλά οι ειδικοί λένε ότι λειτουργεί πραγματικά.

Σκέψου αυτό το σενάριο: Έχεις περάσει μερικές ώρες πάνω από το ίδιο project και ξαφνικά η προσοχή σου αρχίζει και ξεφεύγει. Παρόλο που είναι δύσκολο να κρατήσεις το μυαλό σου συγκεντρωμένο, παραμένεις στην ίδια θέση, αναγκάζοντας τον εαυτό σου να συνεχίσει. Αλλά αυτό σου δημιουργεί απλώς περισσότερο άγχος.

Την επόμενη φορά που θα συμβεί κάτι παρόμοιο, απλώς κάνε ένα σύντομο διάλειμμα. Όταν επιστρέψεις στη δουλειά, μην εκπλαγείς αν αισθάνεσαι πιο συγκεντρωμένη και σίγουρα πιο δημιουργική.

