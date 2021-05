Ορίζετε εσείς το χρόνο σας ή μήπως ο χρόνος σας ορίζει εσάς; Πόσο συχνά νιώθετε ότι η μέρα δε σας φτάνει για να κάνετε αυτά που θέλετε;

Η μέρα έχει 24 ώρες για όλους, ο χρόνος 365 μέρες κ.οκ. Ο χρόνος, επομένως, είναι κάτι που υπάρχει ανεξάρτητα και είναι στο χέρι μας να τον διαχειριστούμε σύμφωνα με τις δικές μας ανάγκες. Αν νιώθετε ότι οι 24 ώρες δε σας φτάνουν, ενδεχομένως να έχετε υπερφορτώσει το πρόγραμμά σας, να έχετε βάλει λάθος προτεραιότητες ή και καθόλου. Τι μπορείτε να κάνετε για αυτό;

Δεν είναι υγιές το να μην έχω προσωπικό χρόνο

Υπάρχουν πολλές τεχνικές και εργαλεία που μπορούν να σας βοηθήσουν να γίνετε πιο γρήγοροι και αποδοτικοί στον εργασιακό σας χρόνο, αλλά και στις προσωπικές σας υποχρεώσεις. Πέρα από το να είμαστε αποδοτικοί, όμως, είναι σημαντικό να βρίσκουμε χρόνο για τον εαυτό μας, τους στόχους μας και τα πράγματα που μας ευχαριστούν. Διαφορετικά υποβαθμίζουμε την ψυχική μας υγεία, παραμελούμε τα θέλω μας και εν τέλει ζούμε με ελλείψεις.

Δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι το να μην έχουμε καθόλου ελεύθερο χρόνο είναι μια επιλογή μας, γιατί είναι σαν να παραδεχόμαστε με αυτόν τον τρόπο ότι βάζουμε σε τελευταία μοίρα τον εαυτό μας. Καλώς ή κακώς, υπάρχουν 8 βασικοί τομείς στη ζωή και για όλους θα έπρεπε να αφιερώνουμε λίγο χρόνο στο πρόγραμμά μας ώστε να μην τους παραμελούμε συστηματικά.

Οι τομείς είναι:

οικογένεια/φίλοι

υγεία

εργασία

χρήμα

προσωπική σχέση

προσωπική ανάπτυξη

ελεύθερος χρόνος/ διασκέδαση

περιβάλλον

Το πόσο χρόνο θα αφιερώνουμε σε κάθε τομέα, σε κάθε διαφορετική περίοδο της ζωής μας, εξαρτάται από τους εκάστοτε στόχους μας εκείνη την περίοδο που ορίζουν και τις προτεραιότητές μας. Η αποτελεσματική διαχείριση χρόνου, λοιπόν, προϋποθέτει αυτογνωσία. Να αναγνωρίζουμε τι είναι πραγματικά σημαντικό για εμάς, ποια είναι τα θέλω και οι ανάγκες μας και να τα βάζουμε στην καθημερινότητά μας.

Ας εξετάσουμε μερικά εμπόδια, μύθους και συμβουλές σε σχέση με τη διαχείριση χρόνου που ελπίζω να σας δώσουν έμπνευση να ξεκινήσετε να διαχειρίζεστε το χρόνο σας με τον τρόπο που πραγματικά σας ικανοποιεί.

Το αόριστο αύριο

Ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια στη διαχείριση του χρόνου είναι ότι αντιμετωπίζεται ως κάτι μακροπρόθεσμο. Οι άνθρωποι πολύ συχνά σκέφτονται ότι κάτι που δε χωράει στο πρόγραμμά τους σήμερα, με έναν μαγικό τρόπο θα χωρέσει αύριο ή ότι οι συνθήκες θα γίνουν ευνοϊκότερες.

Πράγματι, αν θέλουμε να ολοκληρώσουμε ένα μεγάλο project ή να χάσουμε δέκα κιλά, η επίτευξη του στόχου τοποθετείται στο μέλλον. Τίποτα, όμως, δε γίνεται σε μία μέρα. Κάθε στόχος ή όνειρο δεν έχει θέση στο μέλλον μας, αν πρώτα δεν έχει θέση στο παρόν μας και συγκεκριμένα στην κάθε μας μέρα. Αν θέλω να ολοκληρώσω ένα project σε έναν χρόνο, μήπως πρέπει να μάθω κάτι σήμερα; Αν θέλω να χάσω δέκα κιλά μέχρι το επόμενο καλοκαίρι, μήπως πρέπει να πάω σήμερα γυμναστήριο;

Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με τη χαρά. Συχνά αναβάλλουμε πράγματα που θα μας κάνουν χαρούμενους για όταν θα είμαστε πιο χαλαροί, όταν θα είμαστε πιο άνετοι οικονομικά, για όταν…

Ωστόσο όλο αυτό είναι μια ψευδαίσθηση και οφείλεται σε ένα σφάλμα αντίληψης που ονομάζεται συνέχεια. Βλέπουμε το χρόνο ως συνέχεια και υποθέτουμε λανθασμένα ότι η επόμενη μέρα θα είναι αντίστοιχη με την προηγούμενη. Ξεχνάμε βέβαια ότι ανά πάσα στιγμή η ζωή μας μπορεί να ανατραπεί και να μην μπορούμε πλέον να κάνουμε αυτά που έχουμε αναβάλλει εδώ και καιρό.

Το 1ο βήμα, λοιπόν, στη διαχείριση του χρόνου είναι η διαχείριση της κάθε μέρας. Αν δε βρίσκετε χρόνο σήμερα να κάνετε ένα μικρό βήμα προς το στόχο σας ή να κάνετε ένα πράγμα που σας ευχαριστεί, πολύ απλά κοροϊδεύεστε. Αν δεν βρίσκετε χρόνο μέσα στη βδομάδα σας για την εκπλήρωση του στόχου σας, τότε προφανώς δεν είστε δεσμευμένοι προς το στόχο σας. Να θυμάστε ότι κάθε “ναι” που λέμε ταυτόχρονα σημαίνει ότι λέμε “όχι” σε κάτι άλλο. Φροντίστε λοιπόν να μην λέτε όχι στους στόχους σας, γιατί αυτό δείχνει είτε ότι οι στόχοι δεν είναι σημαντικοί για εσάς, είτε ότι χρειάζεστε επειγόντως εκπαίδευση στη διαχείριση χρόνου, γιατί τον αφήνετε να ξεγλιστράει μέσα από τα χέρια σας.

Σκεφτείτε, λοιπόν, πού θέλω να αφιερώσω λίγο χρόνο σήμερα; Υπάρχει κάτι που μπορώ να βάλω σε εφαρμογή προς τον στόχο μου από απόψε; Έκανα τουλάχιστον ένα πράγμα που με ευχαριστεί;

Οι αξίες και οι προτεραιότητες

Ένα από τα πιο σταθερά και σημαντικά σημεία αναφοράς στη ζωή του ανθρώπου είναι το αξιακό του σύστημα. Οικογένεια, φιλία, φιλοδοξία, χιούμορ, δημιουργικότητα…

Όλα τα παραπάνω είναι παραδείγματα αξιών που μπορεί να έχετε, μπορεί και να μην έχετε. Αυτό που έχει σημασία είναι οι αξίες σας να ταυτίζονται σε ένα σημαντικό βαθμό με το πρόγραμμά σας, Αν για παράδειγμα νιώθετε ότι η φιλία είναι αξία για εσάς και το ημερολόγιό σας αυτήν την εβδομάδα δεν περιλαμβάνει ούτε μία σύντομη συνάντηση με ένα φίλο/ή, αυτό είναι κάτι που πρέπει να αναθεωρήσετε. Η διαχείριση χρόνου, όμως, πάει και αντίστροφα. Σκεφτείτε, είναι όλα όσα έχετε βάλει στην ατζέντα σας πραγματικά σημαντικά για εσάς;

Οι πιο σημαντικοί κλέφτες χρόνου

Μιλώντας για διαχείριση χρόνου, αξίζει να κάνουμε αναφορά στους δύο πιο διαβόητους “κλέφτες” χρόνου, την έλλειψη διεκδικητικότητας και πιο συγκεκριμένα την αδυναμία να λέμε «όχι» και φυσικά την αναβλητικότητα.

Οι άνθρωποι κακώς ταυτίζουν την άρνηση με απόρριψη, κακή συμπεριφορά ή ακόμα και αγένεια. Σε καμία περίπτωση δεν είναι ούτε ωραίο, ούτε αναπτυξιακό να λέμε «όχι» σε όλα, πρέπει όμως να σιγουρευόμαστε ότι τα ναι που λέμε στους άλλους δεν είναι όχι στον εαυτό μας. Πριν, λοιπόν, πείτε ναι στα θέλω των άλλων, σιγουρευτείτε ότι δε θα στερηθείτε κάτι πραγματικά σημαντικό για εσάς και ότι αυτό που σας ζητούν χωράει στο πρόγραμμά σας, χωρίς να σας δημιουργεί δυσαρέσκεια ή πίεση.

Αντίστοιχα, η αναβλητικότητα είναι μία από τις μεγαλύτερες πηγές άγχους στη ζωή του ανθρώπου. Αναβάλλοντας κάτι προσθέτουμε βάρος στο αύριο και στερούμε από τον εαυτό μας τη χαρά της ολοκλήρωσης ενός έργου. Επιπλέον, πολλές εργασίες τείνουν να γίνονται πιο δύσκολες ή να συσσωρεύονται όσο τις αναβάλλουμε. Αν θέλετε να διαχειρίζεστε τον χρόνο σας αποτελεσματικά, μισήστε την αναβλητικότητα σαν να είναι ο χειρότερος εχθρός σας, γιατί όντως είναι!

Εν τέλει, ο χρόνος είναι ο πιο σημαντικός πόρος που έχουμε. Στο νέο σεμινάριο του Believe In You με τίτλο «Διαχειρίζομαι το χρόνο» θα δώσω όσα περισσότερα εργαλεία, μυστικά και συμβουλές μπορώ για την καλύτερη διαχείριση του χρόνου σας σε όλα τα επίπεδα.

Παραμένει, όμως,στο χέρι σας να βάλετε τα θέλω και τις ανάγκες σας σε προτεραιότητα. Λάβετέ το υπόψιν από σήμερα κιόλας και θα ανοίξετε την πόρτα στη χαρά!

Bio Εύη Ξυραφά

Σύμβουλος προσωπικής ανάπτυξης και εκπαιδεύτρια Ανθρώπινου Δυναμικού σε θέματα HR και Επικοινωνίας. Δημιουργός του Believe In You, που διοργανώνει σεμινάρια προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης για το ευρύ κοινό.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2106128281, 6974781051

