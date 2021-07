Θέλετε να φέρετε θετικές αλλαγές στη ζωή σας, αλλά δεν ξέρετε τον τρόπο; Βάλτε στην καθημερινότητά σας τα Believe In You podcast!

Έχουμε σχεδιάσει και προσφέρουμε τρία ολοκληρωμένα πακέτα ηχογραφημένων εκπομπών ανάλογα με το στόχο σας: Αυτοβελτίωση- Επικοινωνία -Σχεδιασμός Καριέρας.

Σε κάθε πακέτο θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε 30 εκπομπές που καλύπτουν όλο το εύρος θεμάτων που σας απασχολούν και να αποκομίσετε όλες τις πρακτικές συμβουλές και τα εργαλεία που χρειάζεστε για να πάτε μπροστά σε κάθε τομέα, χωρίς να πέφτετε συνεχώς σε εμπόδια!

Τι αλλαγή θέλετε να δείτε αυτό το καλοκαίρι; Να νιώθετε πιο χαρούμενοι και ελεύθεροι; Να κάνετε καινούριες φιλίες και σχέσεις; Να ανελιχθείτε επαγγελματικά;

Βρείτε το πακέτο που ταιριάζει καλύτερα στα θέλω σας και ξεκινήστε ένα ταξίδι ανάπτυξης μέσα από το ακουστικό σας!

Οι θεματικές:

Αυτογνωσία- Αυτοβελτίωση

Από το να γνωρίσουμε πραγματικά τον εαυτό μας μέχρι το να ζούμε με αυτοπεποίθηση και ελευθερία, το πακέτο αυτό “Believe In You podcast” τα έχει όλα!

Πώς θα πάρετε τις σωστές αποφάσεις για εσάς; Πώς θα σταματήσει να σας νοιάζει η γνώμη των άλλων; Πώς θα θέσετε προτεραιότητες;

Μέσα από 30 εκπομπές, διαθέσιμες για να τις ακούσετε σε δικό σας χρόνο, θα μάθετε πώς να αποφεύγετε τα λάθη και να χαράξετε το δρόμο για μία καλύτερη ζωή.

Διαπροσωπικές Σχέσεις- Επικοινωνία

Φιλία, σχέσεις, οικογένεια… Η αποτελεσματική επικοινωνία είναι το κλειδί για να ανθίσει κάθε είδους σχέση. Το πακέτο podcast αυτό είναι αφιερωμένο σε όλες τις πτυχές που δυσκολεύουν την επικοινωνία μας και πώς μπορούμε να την κάνουμε καλύτερη σε κάθε πλαίσιο.

Πώς θα αποφεύγετε τις συγκρούσεις; Πώς θα θέτετε όρια στους άλλους; Πώς θα δημιουργήσετε δυνατές φιλίες;

Λύστε όλες σας τις απορίες γύρω από την επικοινωνία μέσα από 30 εκπομπές και ανακαλύψτε νέους τρόπους για να χτίσετε ουσιαστικές σχέσεις με τους γύρω σας.

Εργασία- Σχεδιασμός Καριέρας

Νιώθετε χαμένοι ανάμεσα στις επαγγελματικές σας επιλογές; Το πακέτο αυτό έχει σχεδιαστεί με στόχο να λειτουργήσει ως ένας πλήρης οδηγός στα επόμενα επαγγελματικά σας βήματα, ανεξάρτητα από το στάδιο της καριέρας στο οποίο βρίσκεστε.

Πώς αναζητάμε εργασία με στόχο; Πώς χτίζουμε το επαγγελματικό μας προφίλ; Πώς αποκτάμε ισορροπία εργασίας- ζωής;

Αποκτήστε την υποστήριξη που χρειάζεστε για να χτίσετε την καριέρα σας στα δικά σας μέτρα, χωρίς να εγκλωβίζεστε σε επαγγελματικές επιλογές που δεν σας ταιριάζουν.

Η δημιουργός των Believe In You Podcasts:

Τα Believe In You Podcasts εισηγείται η Εύη Ξυραφά, Σύμβουλος προσωπικής ανάπτυξης και επαγγελματικής ανάπτυξης, εκπαιδεύτρια και συγγραφέας του βιβλίου «Θέλω-Πιστεύω-Μπορώ: Τα 3 κλειδιά της ζωής», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα.

Προσφορές

Α) Μπορείτε να αποκτήσετε το πακέτο της επιλογής σας με μόνο 2 ευρώ ανά εκπομπή. Σύνολο 60 ευρώ το πακέτο.

Β) Αν επιλέξετε 2 πακέτα podcasts, σας προσφέρουμε δώρο το 3ο.

Τελική τιμή 120 ευρώ και για τα 3 πακέτα.

Μάθετε περισσότερα για τις θεματικές και τα Believe In You podcast εδώ.

Αυτό το καλοκαίρι χαρίστε στον εαυτό σας την ευκαιρία για αλλαγή, μέσα από μία ηλεκτρονική βιβλιοθήκη γνώσης που θα μείνει για πάντα δική σας!

