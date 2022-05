«Είμαι περήφανη που ξεκινάω το «Your Words Matter», την εκπαιδευτική μας εκστρατεία Rare Impact by Rare Beauty x Mental Health First Aid για το πώς να μιλάμε για την ψυχική υγεία. Ακόμη και στο δικό μου βίντεο στο TikTok, που είπα ότι είμαι ψυχοπαθής, τώρα συνειδητοποιώ ότι τα λόγια μου έχουν σημασία και μπορούν να έχουν ισχυρό αντίκτυπο. Όπως όλοι εσείς, έτσι και εγώ μαθαίνω κάθε μέρα. Μπορεί να βγούμε εκτός ελέγχου, και αυτό είναι εντάξει, αυτό που είναι σημαντικό είναι να προσπαθήσουμε να τα πάμε καλύτερα και να δείξουμε συμπόνια στον εαυτό μας».

