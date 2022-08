View this post on Instagram

To «Mister Artisan Ice Cream» έκανε για άλλη μια φορά το θαύμα του, όταν κυκλοφόρησε το πολύ ιδιαίτερο παγωτό με γεύση hot cheetos. To Flamin’ Hot Cheetos Bar ενσωματώνει παγωτό με γεύση cheetos (με πραγματικά τραγανά κομμάτια ανακατεμένα στην κρέμα) ανάμεσα σε δύο πλευρές γκοφρέτας, η οποία είναι πασπαλισμένη και αυτή με cheetos φυσικά.

