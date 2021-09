Σε ηλικία 57 ετών έφυγε από τη ζωή ο Willie Garson το απόγευμα της Τρίτης, 21/9, από καρκίνο. Ο ηθοποιός έγινε κυρίως γνωστός από τον γλυκύτατο ρόλο του ως Stanford Blatch, o κολλητός και ομοφυλόφιλος φίλος της Carrie Bradsaw στη σειρά “Sex and the City”.

Ο William Garson εμφανίστηκε σε πάνω από 75 ταινίες και περισσότερα από 300 τηλεοπτικά επεισόδια.

Την είδηση του θανάτου, κοινοποίησε ο γιος του, Nathen Garson, που έγραψε στο Instagram “Σε αγαπώ τόσο πολύ μπαμπά. Αναπαύσου εν ειρήνη. Είμαι τόσο ευγνώμων που μοιράστηκες όλες τις περιπέτειές σου με μένα και κατάφερες τόσο πολλά. Είμαι τόσο περήφανος για σένα”.

Εκπρόσωπος της HBO επιβεβαίωσε τον θάνατο του ηθοποιού. “Ο Willie Garson ήταν στην ζωή, όπως και στην οθόνη, ένας αφοσιωμένος φίλος και ένα λαμπρό φως για τον καθέναν στο σύμπαν του”, αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση. “Δημιούργησε έναν από τους πιο αγαπημένους χαρακτήρες στο πάνθεον της HBO και ήταν ένα μέλος της οικογένειάς μας για 25 χρόνια. Είμαστε βαθιά θλιμμένοι που πληροφορηθήκαμε τον θάνατό του και απευθύνουμε τα ειλικρινή συλλυπητήρια μας στην οικογένειά του και τους αγαπημένους του”.

Ο θάνατος του αγαπημένου Willie Garson άγγιξε τους πάντες και όλα τα social media έχουν γεμίσει με τρυφερές και συγκινητικές αναρτήσεις από τους συναδέλφους του. “Τόσο άσχημα νέα και τρομερά λυπηρή απώλεια για την οικογένεια του SATC. Τα συλλυπητήριά μας και αναπαύσου εν ειρήνη αγαπημένε Willie”, έγραψε η Kim Cattrall στην ανάρτησή της.

Such sad news and a terribly sad loss to the SATC family. Our condolences and RIP dear Willie xo pic.twitter.com/yXhPkxRTv3