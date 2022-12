Σε περίπτωση που δεν το είχες προσέξει, ο πρίγκιπας William και ο πρίγκιπας Harry βρίσκονται σε ένα βασιλικό ρήγμα. Αυτό το δράμα έχει ξεκινήσει χρόνια πριν και το πιθανότερο είναι ότι είσαι απίστευτα μπερδεμένη σχετικά με το τι ακριβώς έχει συμβεί. Όλοι μας είμαστε, αλλά γιατί; Για ποιο πράγμα τσακώνονται τα δύο αδέρφια και γιατί δεν μπορούν με τίποτα να συνεννοηθούν; Η σχέση τους εξακολουθεί να μην είναι και η καλύτερη λόγω της συνέντευξης του Harry και της Meghan Markle με την Oprah… και της ακόμη πιο πρόσφατης συνέντευξης της Meghan στο The Cut. Ειδικά τώρα με την κυκλοφορία του νέου ντοκιμαντέρ του Δούκα και της Δούκισσας του Sussex τα πράγματα μεταξύ τους θα γίνουν χειρότερα. Προς το παρόν, όμως, ας κατανοήσουμε το δράμα με το παρακάτω χρονοδιάγραμμα αυτής της αδερφικής διαμάχης.

Νοέμβριος 2018

Εκείνο τον καιρό υπήρχαν φήμες για ένα δράμα που είχε ξεκινήσει να εκτυλίσσεται μεταξύ της Meghan Markle και της Kate Middleton. Τότε, όμως, η βασιλική ρεπόρτερ Katie Nicholl έριξε τη βόμβα ότι στην πραγματικότητα ήταν ο Harry και ο William που δεν τα πήγαιναν καλά. Σύμφωνα με πηγές της Katie, τα αδέρφια είχαν μια διαμάχη τα Χριστούγεννα του 2018, όταν ο Harry είπε στον William ότι δεν έκανε αρκετά για να συμπεριλάβει τη Meghan στη βασιλική οικογένεια.

Νόμιζες ότι αυτή η διαμάχη είχε τελειώσει; Χα χα χα, σε παρακαλώ. Μόλις ξεκινήσαμε.

Δεκέμβριος 2018

Οι Sussex και οι Cambridges πέρασαν τα Χριστούγεννα μαζί στο Sandringham με τη βασίλισσα, αλλά δυστυχώς, οι βασιλικοί παρατηρητές ανακάλυψαν ένα βίντεο με τον William να αγνοεί τη Meghan κατά τη διάρκεια της βόλτας της οικογένειας. Βασικά, προσπάθησε να του μιλήσει κι εκείνος την αγνόησε επιδεικτικά φτιάχνοντας το κασκόλ του.

Μάρτιος 2019

Τον Μάρτιο, ο βασιλικός σκηνοθέτης Nick Bullen επιβεβαίωσε στο Fox News ότι η Meghan και η Kate δεν είχαν έρθει ποτέ σε ρήξη μεταξύ τους, πάντα ήταν ο Πρίγκιπας William και ο Πρίγκιπας Harry εκείνοι που τσακώνονταν.

Μάιος 2019

Τα πράγματα φαινόταν να βελτιώνονται κάπως τον Μάιο. Με αυτό εννοώ ότι η The Mirror δημοσίευσε την είδηση ​​ότι η Kate και ο William επισκέφτηκαν το νέο σπίτι της Meghan και του Harry.

Επιπλέον, ανακαλύψαμε κι ένα βίντεο με την Kate να είναι πολύ ενθουσιασμένη για το μωρό της Meghan και του Harry:

Ιούλιος 2019

Ο William και η Kate βρέθηκαν με τη Meghan και τον Harry για τη βάπτιση του Archie κι έβγαλαν και μια φωτογραφία όλοι μαζί. Το κακό της υπόθεσης είναι ότι ο William φαίνεται να κάνει μια πολύ περίεργη γκριμάτσα κατά τη διάρκεια της φωτογραφίας, με αποτέλεσμα να πιστεύουν όλοι ότι δεν ήταν χαρούμενος που είχε παρευρεθεί στην βάφτιση.

Α, και μια πηγή του Us Weekly αποκάλυψε ότι ο William και η Kate «δε συμφωνούσαν» με την απόφαση της Meghan και του Harry να κρατήσουν ιδιωτική τη βάφτιση και «ο William πιστεύει ότι ο αδερφός του κάνει υπέρβαση κρατώντας τον Archie μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας» και «κατηγορεί τη Meghan».

Αύγουστος 2019

Πηγές ισχυρίστηκαν ότι ο William και ο Harry σχεδίαζαν να παραμερίσουν τις διαφορές τους για να τιμήσουν τη μητέρα τους, την πριγκίπισσα Diana, στις 31 Αυγούστου, την επέτειο του θανάτου της.

Οκτώβριος 2019

Ο μήνας που ο πρίγκιπας Harry κατάφερε να ρίξει το Internet καθώς παραδέχτηκε ότι υπήρχε, στην πραγματικότητα, ένα βασιλικό ρήγμα. «Είναι μέρος αυτού του ρόλου και μέρος αυτής της δουλειάς, και αυτή η οικογένεια, όντας υπό την πίεση, αναπόφευκτα, θα τσακωθεί», είπε όταν ρωτήθηκε για τη φημολογούμενη κόντρα κατά τη διάρκεια του ντοκιμαντέρ του ITV, Harry & Meghan: An African Journey. «Αλλά είμαστε αδέρφια, θα είμαστε πάντα αδέρφια. Και σίγουρα βρισκόμαστε σε διαφορετικούς δρόμους αυτή τη στιγμή, αλλά θα είμαι πάντα εκεί για εκείνον, όπως ξέρω ότι θα είναι πάντα εκεί για μένα».

Συνέχισε, «Δεν βλέπουμε ο ένας τον άλλον όσο παλιά γιατί είμαστε τόσο απασχολημένοι, αλλά ξέρεις, τον αγαπώ πολύ. Η πλειοψηφία αυτού του υλικού [στον Τύπο] δημιουργείται από το τίποτα, αλλά ξέρετε, ως αδέρφια, έχουμε τις καλές μέρες και τις κακές».

'I really tried to adopt this British sensibility of a stiff upper lip' The Duchess of Sussex admits she's tried a coping mechanism to manage the pressures that come with marrying Prince Harry #HarryAndMeghan https://t.co/GWs5KfuovM pic.twitter.com/XctGTpk94l

Νοέμβριος 2019

Μια πηγή είπε στο Us Weekly ότι τα πράγματα εξακολουθούν να «μην είναι καλά» για τον Harry και τον William και ότι «και οι δύο πρέπει να καταβάλουν προσπάθεια για να ξαναχτίσουν τη σχέση τους».

Δύσκολο, από την στιγμή που το παλάτι αποκάλυψε ότι η Meghan και ο Harry θα περνούσαν τα Χριστούγεννα με τη μαμά της Meghan, Doria Ragland, αντί στο Sandringham με τη βασιλική οικογένεια.

«Το ρήγμα μεταξύ του William και του Harry είναι ένας από τους κύριους λόγους πίσω από την απόφασή τους. Καθώς είναι τα πρώτα Χριστούγεννα του Archie και θέλουν να είναι ξεχωριστά», συμπλήρωσε η πηγή.

Ιανουάριος 2020

Η Meghan και ο Harry ανακοίνωσαν ότι θα αποχωρήσουν από τα ανώτερα βασιλικά τους καθήκοντα, προσθέτοντας ακόμη περισσότερο λάδι στη φωτιά.

Τα αδέρφια, όμως, προσπάθησαν να διατηρήσουν την κατάσταση σε ήρεμα επίπεδα.

Ιούλιος 2020

Το Finding Freedom —μια βιογραφία για τον Δούκα και τη Δούκισσα του Sussex από τους βασιλικούς δημοσιογράφους Omid Scobie και Carol Durand— δίνει περισσότερες πληροφορίες για τη βασιλική διαμάχη. Προφανώς, ο William είπε στον Harry ότι χρειαζόταν περισσότερο χρόνο να γνωρίσει την Meghan πριν την παντρευτεί, κάτι που ο Harry δεν πήρε πολύ ευγενικά.

Σεπτέμβριος 2020

Μετά από κάποιους ήσυχους μήνες, χωρίς δράματα και μεγάλα βασιλικά γεγονότα, κυκλοφόρησαν σπουδαία νέα: ο πρίγκιπας Harry και η Meghan Markle υπέγραψαν συμφωνία πολλών εκατομμυρίων δολαρίων με το Netflix. Τα νέα πιθανότατα δεν θα ταρακουνούσαν ακόμα περισσότερο τα νερά, εκτός από το γεγονός ότι το Netflix είναι υπεύθυνο και για το The Crown, για το οποίο η βασιλική οικογένεια έχει πολύ…ανάμεικτα συναισθήματα.

Οκτώβριος 2020

Ο Robert Lacey κυκλοφόρησε ένα απόσπασμα του βιβλίουτου Battle of Brothers δημόσια και αυτή τη φορά ισχυρίστηκε ότι ο William και ο Harry είχαν μια «αναμέτρηση» για τη συμμετοχή της Meghan στο τεύχος Forces of Change της βρετανικής Vogue επειδή δεν ήταν όλο το περιεχόμενο αμερόληπτο.

Επιπλέον, ο Lacey ισχυρίστηκε ότι ο William τράβηξε αυτή τη φωτογραφία για να στείλει ένα «μήνυμα» στον Harry:

Μάρτιος 2021

Τον Μάρτιο του 2021 ο πρίγκιπας Harry και η Meghan συζήτησαν με την Oprah με απόλυτη ειλικρίνεια για όλα όσα συνέβησαν όταν εργάζονταν και ήταν μέλη της βασιλικής οικογένειας. Μία συνέντευξη που άναψε φωτιά στο παλάτι.

Αν και ο Harry δε μίλησε με λεπτομέρειες, αναφέρθηκε στην ένταση μεταξύ του ίδιου και του μεγαλύτερου αδερφού του, λέγοντας: «Όπως έχω ξαναπεί, αγαπώ τον William. Είναι ο αδελφός μου, απλά βρισκόμαστε σε διαφορετικούς δρόμους. Η σχέση μας χαρακτηρίζεται από χρόνο αυτή τη στιγμή. Και ο χρόνος γιατρεύει τα πάντα, ελπίζω».

Μια πηγή είπε επίσης στο Us Weekly ότι ο William (όπως και η Kate) ήταν «σε απόλυτο σοκ αφού άκουσαν τι είπαν η Meghan και ο Harry στην Oprah. Μετά από όλο αυτό το δράμα, ένας δημοσιογράφος ρώτησε τον William, «Μίλησες με τον αδερφό σου μετά τη συνέντευξη;» στην οποία απάντησε: «Όχι, δεν του έχω μιλήσει ακόμα, αλλά θα το κάνω». Ένας δεύτερος δημοσιογράφος ρώτησε τότε τον William: «Είναι η βασιλική οικογένεια ρατσιστική οικογένεια, κύριε;» και είπε: «Δεν είμαστε ρατσιστική οικογένεια».

Breaking: Prince William has become the first member of the royal family to publicly address the race row sparked by Harry and Meghan’s interview. He says he hasn ‘t spoken to his brother yet but will do and royals very much not a racist family. pic.twitter.com/WPtjexzARN