Μετά τη συνεργασία του με τα εστιατόρια «Γιορτή Μπαξεβάνη», «Funky Gourmet», «2Mazi», «James Joyce Irish Pub & Restaurant» και έχοντας την ανάγκη να αποκτήσει περισσότερες εμπειρίες, ταξίδεψε στην Ιρλανδία για να εργαστεί στο βραβευμένο εστιατόριο «Danu at the Brehon», όπου πολύ γρήγορα κατάφερε να προαχθεί σε chef de partie. Δύο χρόνια μετά, επέστρεψε στην Ελλάδα για να εργαστεί στο πολυβραβευμένο Boutique Hotel Amanzoe, στο Πόρτο Χέλι, όπου μαγείρεψε για μερικούς από τους πιο πολυσυζητημένους VIPs του κόσμου. Ακολούθησε το «Premiere» του Intercontinental Hotel, στο οποίο ανέλαβε καθήκοντα chef de cuisine, συμβάλλοντας στην αναγνώριση του εστιατορίου ως ένα από τα καλύτερα στην Ελλάδα, καθώς και στη βράβευσή του με Χρυσό Σκούφο, ενώ το 2015 ανέλαβε την πρώτη του κουζίνα ως head chef. Ένα χρόνο μετά, η αγάπη του για τα ψάρια και τα θαλασσινά τον οδήγησε στις Βρυξέλλες, όπου εργάστηκε στο βραβευμένο με αστέρι Michelin, «Sea Grill». Ακολούθησαν το βραβευμένο Bar Restaurant «Mylos» στη Σαντορίνη, το βραβευμένο με 3 αστέρια Michelin «Μaaemo» στο Όσλο της Νορβηγίας και το Βoutique Ηotel Astarte Suites στη Σαντορίνη.

Οι τρεις καταξιωμένοι σεφ θα μοιραστούν με τους επαγγελματίες και ερασιτέχνες συμμετέχοντες του "Game Of Chefs", όλα όσα τους οδήγησαν στην κορυφή της γαστρονομίας: τη γνώση, την τεχνική, την εμπειρία, την αισθητική και τη διάθεση για πειραματισμό και καινοτομία.