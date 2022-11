Η 5η σεζόν του The Crown κάνει πρεμιέρα στο Netflix την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου, κι εμείς δεν μπορούμε να περιμένουμε! Η υπόθεση θα είναι εκρηκτική, ενώ απ’ όλα όσα έχουμε δει, το νέο cast πηγαίνει τα επεισόδια σε άλλο επίπεδο! Πλήρως ανανεωμένη, η 5η σεζόν του The Crown έρχεται για να μας καθηλώσει!

Ομολογούμε πως το cast είναι ό,τι πολυτιμότερο για τα νέα επεισόδια κι απ’ ό,τι φαίνεται έχει ανανεωθεί ανάλογα με την ηλικία των χαρακτήρων.

Για τον ρόλο του πρίγκιπα Φιλίππου, ο ηθοποιός του show ήταν ο Matt Smith για τις δύο πρώτες σεζόν κι αργότερα τα ηνία του ανέλαβε ο Tobias Menzies για την τρίτη και την τέταρτη σεζόν.

Στη νέα σεζόν, τον πρίγκιπα Φίλιππο θα υποδυθεί ο ηθοποιός Jonathan Pryce. Πρόκειται για έναν αξιοσέβαστο θεατρικό ηθοποιό που έχει, επίσης, πρωταγωνιστήσει σε μια σειρά από shows και ταινίες που έχουν αναγνωριστεί από τους κριτικούς όλα αυτά τα χρόνια, συμπεριλαμβανομένων των The Age of Innocence, Glengarry Glen Ross και πολλών άλλων.

The Crown 5η σεζόν: Ποιοι είναι οι ηθοποιοί που ενσαρκώνουν τον πρίγκιπα Φίλιππο;

Ο Jonathan Pryce είναι ένας εξέχων Βρετανός ηθοποιός που έχει ένα εξαιρετικά διακεκριμένο έργο στο θέατρο. Συμμετείχε σε μια σειρά θεατρικών παραστάσεων όλα αυτά τα χρόνια και σταδιακά έκανε την είσοδό του στον κόσμο του κινηματογράφου και της τηλεόρασης.

Ο Jonathan Pryce έχει πρωταγωνιστήσει στο ρομαντικό δράμα εποχής του Martin Scorsese, The Age of Innocence, το οποίο έχει αναγνωριστεί από τους κριτικούς, κι έπαιξε τον ρόλο του Rivière. Έκανε, επίσης, μια σύντομη εμφάνιση στο Glengarry Glen Ross, ως ένας άντρας που ονομάζεται James Lingk. Έχει, επίσης, εμφανιστεί σε πολλές άλλες ταινίες όπως το The Two Popes, The Wife, The Salvation και πολλές άλλες.

Το τηλεοπτικό κοινό θα μπορέσει να απολαύσει τον Jonathan Pryce ως High Sparrow στο Game of Thrones του HBO. Για την συγκεκριμένη δουλειά, ο Pryce έλαβε υψηλούς επαίνους από θαυμαστές και κριτικούς.

Εκτός από τον Jonathan Pryce, ο Matt Smith είχε ενσαρκώσει τον πρίγκιπα Φίλιππο στην 1η και 2η σεζόν του The Crown. Για την ερμηνεία του, ο Smith ήταν υποψήφιος για το Primetime Emmy Award για τον Β’ Ανδρικό Ρόλο σε Δραματική Σειρά.

Οι υπόλοιπες ερμηνείες του Smith περιλαμβάνουν το House of the Dragon, το Party Animals και το Morbius, μεταξύ πολλών άλλων.

Στη συνέχεια, ο ηθοποιός Tobias Menzies ανέλαβε τον ρόλο του πρίγκιπα Φιλίππου για τις σεζόν 3 και 4. Ο Menzies έχει λάβει πολλά βραβεία και υποψηφιότητες για την ερμηνεία του στην σειρά, συμπεριλαμβανομένου ενός Primetime Emmy Award για τον Β’ Ανδρικό ρόλο σε δραματική σειρά κι ένα βραβείο Satellite – Καλύτερος Ηθοποιός σε Τηλεοπτική Σειρά – Δράμα.

Ο Menzies είναι, επίσης, γνωστός για τις ερμηνείες του στα Outlander, Game of Thrones και This Way Up.

Το The Crown εξερευνά πολλά κομβικά γεγονότα στη ζωή της Βασίλισσας Ελισάβετ Β’ σε διάφορες χρονικές περιόδους. Η 5η σεζόν διαδραματίζεται στη δεκαετία του ’90 και εμβαθύνει στον γάμο του Καρόλου και της Diana. Δηλώνουμε έτοιμη για την μεγάλη πρεμιέρα!

