Cara mia, mi amor! Η Catherine Zeta-Jones και ο Luis Guzmán μεταμορφώνονται σε Morticia και Gomez Addams και μας δίνουν μία μικρή γεύση της φρικιαστικής οικογένειας από την επερχόμενη σειρά του Netflix! Ναι, καλά άκουσες!

Η Οικογένεια Addams βρίσκεται μαζί μας περισσότερα από 80 χρόνια και το Netflix ετοιμάζει τη δική του βερσιόν εδώ και καιρό. Το Wednesday είναι η νέα σειρά της πλατφόρμας, η οποία θα επικεντρώνεται στην Wednesday Addams που υποδύεται η Jenna Ortega, ενώ ο Isaac Ordonez θα υποδυθεί τον αδελφό της Pugsley.

Το Netflix δεν ήθελε να μας κρατάει άλλο σε αγωνία και μοιράστηκε μαζί μας μια αποκλειστική φωτογραφία, όπως και το το πρώτο επίσημο teaser με τους γόνους Addams σε όλο τους το γοτθικό μεγαλείο.

Ο σκηνοθέτης Tim Burton πρόκειται να σκηνοθετήσει τέσσερα από τα οκτώ επεισόδια, ενώ την εκτελεστική παραγωγή της κωμικής σειράς τρόμου θα την αναλάβουν οι δημιουργοί Miles Millar και Alfred Gough.

Say hello to Netflix’s Addams Family



Catherine Zeta-Jones, Jenna Ortega, Luis Guzmán, and Isaac Ordonez star in Wednesday, the new series from Tim Burton. pic.twitter.com/OJIKVxJlbg