Τα VMAs επέστρεψαν! Πραγματοποιήθηκαν χθες, την Κυριακή 13/9, και φιλοξένησαν μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής στη σκηνή στο Barclays Center στη Νέα Υόρκη. Ήταν μια βραδιά γεμάτη εκπλήξεις που σίγουρα θα συζητάμε για πολύ καιρό ακόμα. Από φαντασμαγορικές εμφανίσεις μέχρι συγκινητικές ομιλίες, τα φετινά VMA ήταν μια γιορτή χαράς.

Η ενέργεια της βραδιάς ήταν ηλεκτρισμένη με την Doja Cat να κάνει το ντεμπούτο της ως παρουσιάστρια, ενώ παράλληλα ήταν υποψήφια και σε πέντε κατηγορίες για βραβείο. Την παράσταση από την χθεσινή βραδιά, όμως, την έκλεψε η Jennifer Lopez, η οποία, για άλλη μια φορά, εμφανίστηκε με ένα εντυπωσιακό σύνολο και η αλήθεια είναι πως έδειχνε πιο χαρούμενη και ανανεωμένη από ποτέ.

Η βραδιά περιελάμβανε πολλούς καλλιτέχνες που παρουσίασαν τα νέα τους τραγούδια, αναμεσά τους και ο Justin Bieber, ο οποίος επέστρεψε στη σκηνή των VMAs.

Εμείς παρακολουθήσαμε τα VMAs και συγκεντρώσαμε όλα τα highlights της βραδιάς και θέλουμε να τα μοιραστούμε μαζί σου!

Όλα τα highlights των VMAs 2021 που δεν πρέπει να χάσεις:

Ο Justin Bieber και η Olivia Rodrigo σε μια εντυπωσιακή εμφάνιση

Ο Justin Bieber έκανε την πρώτη του εμφάνιση στη σκηνή των VMA μετά από έξι χρόνια και άνοιξε την βραδιά με το τραγούδι του “Ghost” και προκάλεσε πανικό, ενώ στη συνέχεια ανέβηκε η Olivia Rodrigo στη σκηνή, ερμήνευσε το τραγούδι της “Good 4 U” και έστρεψε όλα τα βλέμματα πάνω της.

.@Olivia_Rodrigo just left her mark on the #VMAs stage with that incredible performance of "good 4 u" pic.twitter.com/gFjLNwaipz — Video Music Awards (@vmas) September 13, 2021

Η εμφάνιση της Jennifer Lopez μας έκοψε την ανάσα

Η Jennifer Lopez έκλεψε για άλλη μια φορά την παράσταση με την σέξι εμφάνισή της. Η διάσημη τραγουδίστρια επέλεξε ένα David Coma σύνολο, για να ανέβει στη σκηνή και να βραβεύσει το φαινόμενο Olivia Rodrigo.

Ο Tyler Joseph των Twenty One Pilots αποκάλυψε σπουδαία νέα!

Ο τραγουδιστής των Twenty One Pilots στη μέση της βραδιάς, ανακοίνωσε ορισμένα σπουδαία νέα! Εκείνος και η σύζυγός του περιμένουν παιδί. “Η γυναίκα μου είναι έγκυος! Δεν ήθελα να στείλω μήνυμα σε όλους, οπότε σκέφτηκα να σας ενημερώσω από εδώ!”, δήλωσε ο Tyler Joseph.

Tyler Joseph really just announced his wife is pregnant with their second child during Twenty One Pilots’ VMA performance WHEN I TELL YOU I SCREAMED I- pic.twitter.com/l8MaY6HGUu — Haley (@_haleywade_) September 13, 2021

Ο Lil Nas X έφερε στη σκηνή των VMAs το Montero

Ο 22χρονος καλλιτέχνης ανέβηκε στη σκηνή μαζί με τον Jack Harlow για την πρώτη τους live εμφάνιση για το αμφιλεγόμενο hit τους, “Industry Baby.”

Lil Nas X really did that tonight #VMAs pic.twitter.com/dtnKnkg0Hh — Best Vision TV (@Bestvisiontv) September 13, 2021

Ο Travis Scott και η αγάπη του για το κοριτσάκι του

Αφού ο Scott πήρε το βραβείο του καλύτερου Hip Hop Video, ο καλλιτέχνης ανέβηκε στη σκηνή για μια συγκινητική, γλυκιά ομιλία αποδοχής στην οποία ευχαρίστησε την 3χρονη κόρη του. “Σας αγαπώ όλους, Νέα Υόρκη! Θέλω πρώτα να ευχαριστήσω τον Θεό, τη μαμά μου και την κορούλα μου Stormie”, είπε ο Travis Scott χαμογελώντας, “Σας αγαπώ όλους τόσο πολύ!”

Travis Scott won the 'Best HipHop' category with FRANCHISE on #VMA pic.twitter.com/oXin1xF4LY — JACKGIRL (@IafIamee) September 13, 2021

Η συγκλονιστική εμφάνιση της Alicia Keys

Με τα MTV VMAs να πραγματοποιούνται μία ημέρα μετά την 20η επέτειο της 11ης Σεπτεμβρίου, η Alicia Keys απέδωσε φόρο τιμής στην τραγωδία με την ερμηνεία της. Οι Keys και Swae Lee ερμήνευσαν το νέο τους τραγούδι, “Lala”, στη σκηνή των VMA στο Brooklyn Bridge Park, και στη συνέχεια παρουσίασαν το “Empire State of Mind”, που δημιούργησε πολλά συναισθήματα.

Η Billie Eilish και η συγκινητική ομιλία της

Η Billie Eilish ύψωσε τη φωνή της για τις γυναίκες και τα δικαιώματά τους, δίνοντας έναν συγκινητικό λόγο καθώς παρέλαβε το βραβείο της για το “Your Power”. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά: “Θέλω απλά να πω ότι πρέπει να προστατεύουμε τα νεαρά μας κορίτσια με κάθε κόστος. Πρέπει επίσης να θυμόμαστε ότι όλοι έχουμε δύναμη και εξουσία αλλά πρέπει να την αξιοποιούμε σωστά, να μην την καταχραζόμαστε.”

Ο ομιλία της ήταν αδιαμφισβήτητα η καλύτερη στιγμή της βραδιάς και ενέπνευσε πολλές γυναίκες, οι οποίες φοβούνται και διστάζουν να μιλήσουν ανοιχτά για όσα περνάνε. Το τραγούδι της “Your Power” μιλάει για τις σχέσεις που δεν είναι υγιείς αλλά καταχρηστικές. Για όλες εκείνες τις σχέσεις που μια γυναίκα νιώθει καταδικασμένη ή ότι βρίσκεται αποκομμένη εξαιτίας ενός συντρόφου που πιστεύει ότι έχει την εξουσία και τον έλεγχο στη σχέση τους επειδή απλά είναι χειριστικός.

.@billieeilish gave a touching speech while accepting Video for Good for "Your Power": "We need to protect our young women at all costs" #VMAs pic.twitter.com/74H6RPVByk — MTV NEWS (@MTVNEWS) September 13, 2021

Το φαινόμενο Olivia Rodrigo

Η 18χρονη Olivia Rodrigo κέρδισε το βραβείο για το καλύτερο τραγούδι της χρονιάς με το “Drivers License”, που αναδείχθηκε το κομμάτι που βρέθηκε στην κορυφή του streaming τον Ιανουάριο. “Αυτή είναι η πιο μαγική χρονιά της ζωής μου” είπε, ενώ έδωσε συμβουλή στα κορίτσια που αυτή τη στιγμή γράφουν τραγούδια και κάθονται στο πάτωμα του δωματίου τους. “Πολλοί θα προσπαθήσουν να χαμηλώσουν το φως σας, να λέτε τη γνώμη σας και να μοιράζεστε την καρδιά σας γιατί είναι το πιο όμορφο πράγμα στον κόσμο”.

Η Olivia Rodrigo είναι γνωστή για τους ρόλους της Paige Olvera στη σειρά Disney Channel, Bizaardvark και Nini Salazar-Roberts στη σειρά Disney + High School Musical: The Musical: The Series. Η Rodrigo κυκλοφόρησε το ντεμπούτο single της “Driver’s License” τον Ιανουάριο του 2021. Έφτασε στην πρώτη θέση σε πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών. Το πρώτο της άλμπουμ, το Sour, κυκλοφόρησε στις 21 Μαΐου 2021.

Μάθε τους καλλιτέχνες οι οποίοι έλαμψαν και κέρδισαν το VMA βραβείο τoυς:

VIDEO OF THE YEAR: Lil Nas X – “Montero (Call Me By Your Name)”

ARTIST OF THE YEAR: Justin Bieber

SONG OF THE YEAR: Olivia Rodrigo – “Drivers License”

BEST NEW ARTIST: Olivia Rodrigo

PUSH PERFORMANCE OF THE YEAR: Olivia Rodrigo – “Drivers License”

BEST COLLABORATION: Doja Cat ft. SZA ― “Kiss Me More”

BEST POP: Justin Bieber ft. Daniel Caesar, Giveon ― “Peaches”

BEST HIP-HOP: Travis Scott ft. Young Thug & M.I.A. ― “FRANCHISE”

BEST ROCK: John Mayer ― “Last Train Home”

BEST ALTERNATIVE: Machine Gun Kelly ft. blackbear ― “my ex’s best friend”

BEST LATIN: Billie Eilish & ROSALÍA ― “Lo Vas A Olvidar”

BEST R&B: Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic ― “Leave The Door Open”

BEST K-POP: BTS ― “Butter”

VIDEO FOR GOOD: Billie Eilish ― “Your Power”

GROUP OF THE YEAR: BTS

BEST DIRECTION: Lil Nas X ― “MONTERO (Call Me By Your Name)” ― Directed by: Lil Nas X and Tanu Muino

BEST CINEMATOGRAPHY: Beyoncé, Blue Ivy, SAINt JHN, WizKid ― “BROWN SKIN GIRL” ― Cinematography by: Benoit Soler, Malik H. Sayeed, MOHAMMAED ATTA AHMED, Santiago Gonzalez, Ryan Helfant

BEST ART DIRECTION: Saweetie ft. Doja Cat ― “Best Friend” ― Art Direction by: Art Haynes

BEST VISUAL EFFECTS: Lil Nas X ― “MONTERO (Call Me By Your Name)” ― Visual Effects by: Mathematic

BEST CHOREOGRAPHY:Harry Styles ― “Treat People With Kindness” ― Choreography by: Paul Roberts

BEST EDITING: Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic ― “Leave The Door Open” ― Editing by: Troy Charbonnet

