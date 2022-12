Χρειάζεσαι νέες χορευτικές φιγούρες; Η αγαπημένη μας Wednesday έχει φροντίσει γι’ αυτό, οπότε την επόμενη φορά που θα βγεις με τις φίλες σου δε θα γίνεις ρεζίλι στο κλαμπ. Ας μάθουμε μαζί βήμα – βήμα την iconic σκηνή με την χορογραφία της και ετοιμάσου να λάμψεις στην πίστα!

Στο 4ο επεισόδιο της επιτυχημένης σειράς του Netflix, η Wednesday Addams επιδεικνύει μερικές εμβληματικές κινήσεις κατά τη διάρκεια ενός party στο Nevermore Academy, το σχολείο για απόκληρους.

Σε όλο το TikTok, οι fans κάνουν τις δικές τους εκδοχές του kooky χορού, που περιλαμβάνει το απότομο πέταγμα του κεφαλιού σου προς τα πίσω, κινήσεις με τα χέρια σου δεξιά κι αριστερά σαν ένα ρομπότ χωρίς άρθρωση και το έντονο βλέμμα.

