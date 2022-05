Η Anne Hathaway και η Zendaya στολισμένες με πολύτιμα διαμάντια και κοσμήματα, χορεύουν μαζί και φαίνονται πιο ευτυχισμένες από ποτέ! Ακούγεται σαν όνειρο, αλλά δεν είναι! Πρόκειται για την νέα καμπάνια Bulgari, η οποία χρειάζεται ένα μόλις δευτερόλεπτο για να σε καθηλώσει!

Η βραβευμένη με Όσκαρ Hathaway πρωταγωνιστεί δίπλα στη Zendaya στη νέα διαφήμιση κοσμημάτων της Bulgari σε σκηνοθεσία Paolo Sorrentino. Με τίτλο «Unexpected Wonders», η ταινία μικρού μήκους, μόλις 2,5 λεπτών, λαμβάνει χώρα στην υπέροχη Ρώμη, σε μία πολυτελή βίλα και σε καλεί να ανακαλύψεις το απροσδόκητο.

Η καμπάνια «Unexpected Wonders» είναι το όνειρο κάθε ανθρώπου

«Αποδεχθείτε τη συγκινητική πρόσκληση της Ρώμης και αναζητήστε χαρά και θαύμα σε κάθε στιγμή, ομορφιά στα πιο αναπάντεχα μέρη — γνωρίζοντας ότι το να παραμένεις περίεργος ανοίγει άπειρες ευκαιρίες ευτυχίας. Ανακαλύψτε το #UnexpectedWonders, τη νέα ταινία της #Bulgari», γράφει στο Twitter.

Η Hathaway ψιθυρίζει στην καμπάνια: «Στην αναζήτηση του θαύματος…», ενώ η Zendaya προσθέτει, «…δεν υπάρχει τέλος», καθώς κομψά κοσμήματα βρίσκονται διάσπαρτα σε ένα κτήμα και η Hathaway κοιτάζει με λάγνο βλέμμα τους σπάνιους πολύτιμους λίθους.

Ξαφνικά, κοσμήματα πέφτουν σαν ροδοπέταλα από το ταβάνι και πεταλούδες πετούν δίπλα στο πρόσωπο της Hathaway πριν ξεκινήσει να χορεύει, ενώ η Zendaya ξαπλώνει δίπλα της. Η διαφήμιση τελειώνει με τα χέρια της Hathaway να αγκαλιάζουν τη Zendaya, καθώς εκείνη ψιθυρίζει τη φράση: «Για να ανακαλύψω απροσδόκητα θαύματα».

Η Hathaway φοράει κομμάτια από την εμβληματική συλλογή Serpenti του οίκου, μαζί με ρολόγια και κοσμήματα από τη συλλογή Divas’ Dream, ενώ η Zendaya φορά κομμάτια από τις συλλογές B.Zero1 και BB. Τα κοσμήματα πέφτουν σαν πέταλα από τα ταβάνια, ένα παγώνι περιπλανιέται στους κήπους και το δίδυμο φαίνεται να έχει αρκετή χημεία ώστε η ταινία μικρού μήκους να στέκεται αντάξια σαν ένα μεγάλου μήκους sequel – ένα άλλο Ocean’s 9, μήπως να αρχίσουμε να το σκεφτόμαστε;

Μπορείς να δεις το σχετικό βίντεο εδώ:

Όσο για το Twitter, φαίνεται πως κατενθουσιάστηκε με την σύμπραξη των δυο γυναικών, με χρήστες να λένε πως η συνεργασία τους «γεμίζει ένα κενό που δεν γνώριζαν ότι υπήρχε», άλλοι να ξεκινούν εκστρατεία για να τις δουν σε κάποια ταινία, ενώ κάποιος σχολίασε πως τα πλάνα που τις δείχνουν μαζί «πρέπει να θεωρηθούν τέχνη!».

anne hathaway and zendaya in the same frame? should be considered art pic.twitter.com/hTnMKynWAW — jay (@hunstiers) May 24, 2022

ZENDAYA AND ANNE HATHAWAY FOR BVLGARI

yall this campaign made my year, i’m smiling from ear to ear pic.twitter.com/nIUlp2qRRo — vale || Harry’s House era (@euphvriaxz) May 24, 2022

Zendaya and Anne Hathaway is a duo I never knew I needed pic.twitter.com/Q2kFhYG4mb — 𝐄𝐛𝐨𝐧𝐢🤍🐇 (@VersaceVenus_) May 24, 2022

