View this post on Instagram

View this post on Instagram

View this post on Instagram

Η Laverne Cox, γεννημένη στις 29 Μαΐου 1972, είναι πιο διάσημη για τον ρόλο της στη σειρά του Netflix, Orange Is the New Black. Το 2014, έγινε το πρώτο διεμφυλικό άτομο που προτάθηκε για βραβείο Primetime Emmy. Το 2015, το περιοδικό Time συμπεριέλαβε την Laverne στη λίστα των 100 πιο επιδραστικών ανθρώπων της χρονιάς. Η Laverne έγινε επίσης το πρώτο ανοιχτά τρανς άτομο που εμφανίστηκε στα εξώφυλλα των περιοδικών Time, British Vogue, Cosmopolitan και Essence.

View this post on Instagram

View this post on Instagram