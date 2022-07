Το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb της NASA συνεχίζει να μας δείχνει τι μπορεί να κάνει, δημοσιεύοντας μοναδικές και μαγικές λήψεις τώρα και από τον πλανήτη Δία!

Την Τρίτη (12 Ιουλίου), η επιστημονική ομάδα του τηλεσκοπίου James Webb αποκάλυψε τις πρώτες εικόνες επιστημονικής ποιότητας του πλανήτη Δία στο ηλιακό μας σύστημα. Πρόκειται για εκπληκτικά λεπτομερείς λήψεις από το βαθύ και μακρινό σύμπαν μας. Και χθες (14 Ιουλίου), η ομάδα δημοσίευσε μερικές φωτογραφίες του Δία, υπογραμμίζοντας την ικανότητα του τηλεσκοπίου να μελετά του πλανήτες πολύ πιο κοντά στο σπίτι.

«Σε συνδυασμό με τις εικόνες σε βαθύ πεδίο που κυκλοφόρησαν τις προάλλες, αυτές οι εικόνες του Δία δείχνουν το τι μπορεί να παρατηρήσει το τηλεσκόπιο Webb, από τους πιο αμυδρούς, πιο μακρινούς παρατηρήσιμους γαλαξίες μέχρι πλανήτες που μπορείς να δεις με γυμνό μάτι από την αυλή σου», δήλωσε ο Bryan Holler, επιστήμονας στο Επιστημονικό Ινστιτούτο Διαστημικού Τηλεσκοπίου στη Βαλτιμόρη, ο οποίος βοήθησε στις παρατηρήσεις του Δία.

.@NASAWebb can gaze into the universe's depths, but what can it do nearby? These test images of Jupiter & some of its moons show that Webb can observe faint objects near bright ones, so it may be able to see vapor plumes spewing from ocean worlds! https://t.co/qH9VI0K2uO pic.twitter.com/z7a7JYkyCW