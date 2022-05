Avoca-don’t try this at home είναι η νέα συμβουλή που θέλουμε να σου δώσουμε και η αλήθεια είναι πως δεν νιώσαμε μόνο εμείς την ανάγκη να το κάνουμε. Ο Αμερικανικός Οργανισμός Φαρμάκων (FDA) εξέδωσε αυστηρή προειδοποίηση σχετικά με ένα νέο viral TikTok hack, το οποίο σχετίζεται με τα αβοκάντο. Τι, ακριβώς, συμβαίνει και πώς μπορείς να προστατευτείς;

