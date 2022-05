Το «Halftime» θα δείξει, επίσης, την JLo να «σκανάρει» ολόκληρη την καριέρα της, από τις ρίζες της που μεγάλωσε στη γειτονιά Castle Hill του Bronx, μέχρι την ερμηνεία της ως τραγουδίστρια των Tejano Selena στη βιογραφική ταινία του 1997. Η ταινία πρόκειται, επίσης, να καλύψει τα εγχειρήματα της Lopez στη μουσική, που ξεκίνησαν με το άλμπουμ του 1999 «On the 6», ένα πολύ βασικό άλμπουμ του κινήματος της λατινικής pop στα τέλη της δεκαετίας του ’90, καθώς και με άλλα εμβληματικά άλμπουμ της όπως το «J.Lo» και το «This is Me…Then».

Το ντοκιμαντέρ θα περιλαμβάνει, επίσης, νέα πλάνα από την ερμηνεία της στην ορκωμοσία του προέδρου Joe Biden, όπου τραγούδησε το «This Land Is Your Land» και το «America, the Beautiful», καθώς και στιγμές από τα παρασκήνια της Lopez κατά τη διάρκεια της κυκλοφορία της ταινίας της το 2019 «Hustlers». Η βραβευμένη από τους κριτικούς ταινία που απέτυχε να κερδίσει υποψηφιότητα για Όσκαρ, θεωρήθηκε ως μια από τις καλύτερες ταινίες της χρονιάς.