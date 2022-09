Το περιμέναμε μήνες τώρα και επιτέλους κυκλοφόρησε! Το πρώτο trailer για την 5η σεζόν του «The Crown» είναι πλέον διαθέσιμο και τα αποκαλύπτει όλα! Ο «ολοκληρωτικός πόλεμος» μεταξύ του Βασιλιά Καρόλου και της πριγκίπισσας Dianna είναι γεγονός και τα νέα επεισόδια έρχονται για να σε καθηλώσουν!

Το ιστορικό δράμα του Netflix μας μεταφέρει στη δεκαετία του ’90 στην επερχόμενη νέα του σεζόν, με τον Dominic West να υποδύεται τον μελλοντικό μονάρχη, ενώ η Elizabeth Debicki αναλαμβάνει τον ρόλο της αείμνηστης πριγκίπισσας της Ουαλίας.

Στην εκδήλωση που διοργανώθηκε για τους θαυμαστές του Netflix στο Tudum το Σάββατο (24 Σεπτεμβρίου), οι θεατές πήραν μία πρώτη γεύση από τα νέα επεισόδια και τα πλάνα της 5ης σεζόν, ενώ τους αποκαλύφθηκε και η ημερομηνία της μεγάλης πρεμιέρας. Πόσο τυχεροί αυτοί οι άνθρωποι τέλος πάντων!

Το καθηλωτικό trailer ξεκινά με τη φωνή ενός δημοσιογράφου που διαβάζει: «Το παλάτι του Buckingham εκδίδει αυτή τη δήλωση: «Με λύπη, ο Πρίγκιπας και η Πριγκίπισσα της Ουαλίας χωρίζουν».

Τα χέρια του Καρόλου και της Diana φαίνονται σε κοντινό πλάνο, και μετά γίνεται ένα έντονο ζουμ στα πρόσωπά τους, ενώ ο εκφωνητής περιγράφει «αναταραχή στη Βρετανία αφού ο Πρίγκιπας Κάρολος άφησε την ψυχή του στο έθνος, αλλά η Πριγκίπισσα της Ουαλίας επισκίασε τον σύζυγό της».

Τόσο ο Κάρολος όσο και η Diana φαίνονται να προετοιμάζονται για τις ξεχωριστές συνεντεύξεις τους που γράφουν ιστορία χρόνια αργότερα.

«Γίνεται πόλεμος παντού», ακούγεται μια φωνή να λέει.

Η Imelda Staunton θα μπει στα παπούτσια της βασίλισσας Elizabeth II στη νέα σεζόν του «The Crown», ενώ ο Jonathan Pryce υποδύεται τον σύζυγό της πρίγκιπα Φίλιππο.

Η παραγωγή βρίσκεται σε εξέλιξη για την έκτη και τελευταία σεζόν της σειράς, αλλά αναγκάστηκε να σταματήσει προσωρινά αυτό το μήνα μετά το θάνατο της Βασίλισσας.

Η πέμπτη σεζόν του Crown έρχεται στο Netflix την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου κι εμείς ανυπομονούμε όσο τίποτα για τα νέα επεισόδια τα οποία θα προκαλέσουν χαμό!

Μπορείς να δεις το trailer εδώ:

The first teaser for ‘THE CROWN’ Season 5 has been released.



The series releases on November 9 on Netflix. pic.twitter.com/vQrGU9pCRy