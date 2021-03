Σημειώνεται ότι το ντοκιμαντέρ είναι παραγωγής των Jane Rosenthal και Berry Welsh της Tribeca Film, που είχαν δημιουργήσει τα «The Irishman» και «When They See Us».

Το ντοκιμαντέρ που αποτελείται από 4 μέρη κι έχει τίτλο «This Is a Robbery: The World’s Biggest Art Heist» ασχολείται με τη διάσημη ληστεία στο Isabella Stewart Gardner Museum της Βοστώνης, μια ληστεία, η οποία ακόμα δεν έχει διαλευκανθεί.

Το This Is a Robbery στο Netflix κάνει πρεμιέρα στις 7 Απριλίου και όλοι οι λάτρεις των crime σειρών/ ντοκιμαντέρ έχουμε βάλει ειδοποίηση στο calendar μας!