Τα αγαπημένα μας Φιλαράκια επιστρέφουν, το ξέραμε ήδη αυτό, και το trailer των Friends είναι πλέον γεγονός. Πότε επιστρέφουν τα Φιλαράκια στις οθόνες μας;

Το περιμέναμε τόσο καιρό πώς και πώς και πλέον είναι αλήθεια και πιο κοντά από ποτέ στο να συμβεί. Το καστ έχει πλέον ολοκληρώσει τη μαγνητοσκόπηση της επερχόμενης εκπομπής η οποία θα παρουσιάσει τη γνωστή παρέα να θυμάται την πολύ επιτυχημένη κωμική σειρά. Οι fan της σειράς έχουν ήδη πάρει μία γεύση και την έχουν μοιραστεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μοιραζόμενοι την αγωνία και τον ενθουσιασμό τους με όλο τον κόσμο και πλέον ο ενθουσιασμός είναι απερίγραπτος, αφού μόλις ανακοινώθηκε πότε επιστρέφουν τα Φιλαράκια στις οθόνες μας. Αλλά αυτό δεν είναι αρκετό, αφού και το πρώτο trailer των Friends μόλις κυκλοφόρησε και συγκινεί.

Το reunion των Friends θα πραγματοποιηθεί μέσα στον Μάιο και μάλιστα θα είναι διαθέσιμο στην υπηρεσία ροής HBO Max από τις 27 Μαΐου, όπως ανακοινώθηκε.

«Είναι επίσημο! Το reunion των Friends κάνει πρεμιέρα στις 27 Μαΐου στο HBO Max – Θα μπορούσαμε να ανυπομονούμε ΑΚΟΜΑ πιο πολύ;» ανέφερε η Jennifer Aniston σε ανάρτησή της, ενώ νωρίτερα είχε κάνει την επίσημη ανακοίνωση και ο λογαριασμός των Friends στο Instagram, γράφοντας «Στο επεισόδιο που βλέπουμε όλους τους αγαπημένους μαζί ξανά. Το #FriendsReunion έρχεται στις 27 Μαΐου μόνο στο HBO Max».

Στο reunion των Friends θα λάβουν μέρος και τα έξι μέλη του αρχικού καστ, Matthew Perry (Chandler), Jennifer Aniston (Rachel), Courteney Cox (Monica), Lisa Kudrow (Phoebe), Matt LeBlanc (Joey) και David Schwimmer (Ross), ενώ θα εμφανιστούν μαζί τους και άλλοι ηθοποιοί – χαρακτήρες που λατρέψαμε στη σειρά, όπως οι Maggie Wheeler (Janice), James Michael Tyler (Gunther), Reese Witherspoon (Jill), Tom Selleck (Richard) και Elliott Gould και Christina Pickles (οι γονείς του Ross και της Monica).

Επιπλέον, θα δούμε και διάσημους προσκεκλημένους, όπως οι David Beckham, Lady Gaga, BTS, Cara Delevingne, Mindy Kaling, James Corden, Malala Yousafzai και Justin Bieber.

Μαζί με την ανακοίνωση της ημερομηνίας κυκλοφόρησε, βέβαια, και το πολυαναμενόμενο trailer των Friends, στο οποίο βλέπουμε τους έξι αγαπημένους πρωταγωνιστές της σειράς να περπατούν μαζί, ενώ ακούμε μελωδική έκδοση του «I’ll Be There For You», που το έχουμε συνδέσει φυσικά με τη σειρά. Στο τέλος του trailer εμφανίζεται και η φράση «The One Where They Get Back Together».

Εμείς έχουμε ήδη συγκινηθεί και ανυπομονούμε να έρθει η 27η Μαΐου για να δούμε τα αγαπημένα μας Φιλαράκια να επιστρέφουν, όπως ακριβώς τα έχουμε αγαπήσει.

