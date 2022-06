Το «Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes» έρχεται στη μεγάλη οθόνη στις 17 Νοεμβρίου 2023, να είσαι έτοιμη!

Όσον αφορά το prequel των Hunger Games θα βασίζεται στο μυθιστόρημα της Suzanne Collins, «The Ballad of Songbirds and Snakes», το οποίο εκδόθηκε το 2020. Χρονολογείται πάνω από 60 χρόνια πριν από το πρώτο μυθιστόρημα Hunger Games, ακολουθεί έναν 18χρονο από το Καπιτώλιο (το Benediction’s Tom Blyth), ο οποίος πρόκειται να γίνει Πρόεδρος Snow (τον ρόλο του Donald Sutherland στις πρωτότυπες ταινίες). Το ταξίδι του αρχίζει, ενώ τα προβλήματα που αντιμετωπίζει είναι πολλαπλά. Και κάπως έτσι…η περιπέτεια ξεκινά!

Το prequel των Hunger Games, «The Ballad of Songbirds and Snakes», έχει το πρώτο του teaser trailer! Ναι, μόλις, κυκλοφόρησε και εμείς ανυπομονούμε να δούμε την ταινία στην αίθουσα του κινηματογράφου! Εγώ, πάντως, έχω πάρει ήδη pop corn !