Ο δημιουργός του «Squid Game» Hwang Dong-hyuk αποκάλυψε και επιβεβαίωσε όλες τις φήμες που τον θέλουν να δημιουργεί τη δεύτερη σεζόν της πιο επιτυχημένης σειράς του Netflix! Πες μου πόσο χαίρεσαι και πόσο πολύ ανυπομονείς να τη δεις!

Η αντίδραση των ανθρώπων βλέποντας τη σειρά και η μεγάλη φήμη που κέρδισε δεν του άφησε «καμία επιλογή» από το να κάνει άλλη μία σεζόν, δήλωσε ο Hwang στο κόκκινο χαλί σε μια εκδήλωση για το «Squid Game» στο NeueHouse στο Λος Άντζελες τη Δευτέρα, 8/11.

«Υπήρξε τόση ζήτηση, αγάπη και προσοχή για τη δεύτερη σεζόν, οπότε νιώθω ότι δεν έχω άλλη επιλογή από το να την κάνω», είπε. «Έχω μια πρόχειρη ιδέα, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς για να μπούμε και να αποκαλύψουμε συγκεκριμένες λεπτομέρειες. Αλλά μπορώ να σας υποσχεθώ αυτό: Ο Gi-hun θα επιστρέψει και θα κάνει κάτι για όλους εσάς!»

Ένας εκπρόσωπος του Netflix αποκάλυψε στο CNN ότι η εταιρεία βρισκόταν σε συζητήσεις για μια δεύτερη σεζόν, αλλά δεν έχουν επιβεβαιωθεί ακόμα.

