Το Knives Out ήταν μια μεγάλη επιτυχία και κέρδισε πάνω από 300 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, με το Netflix να αποκτά τελικά τα δικαιώματα της επερχόμενης ταινίας καθώς και του Knives Out 3.

you might also like